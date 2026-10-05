SUBIACO – Termina il turno di lavoro e sparisce in auto: chi ha visto Emiliano?

Al termine del turno di lavoro, ha detto che sarebbe andato a casa per riposare.

Ma da quel momento ha fatto perdere le sue tracce.

Per questo oggi, lunedì 5 ottobre, i familiari di Emiliano Lollobattista hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Dell’uomo, 45 anni residente a Subiaco, non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di ieri, domenica 4 ottobre.

Verso le 15,30 Emiliano è scomparso con la sua Fiat 500 X targata: GC 564 XK.

Alto un metro e 85 centimetri per 90 chilogrammi, Emiliano è stempiato, occhi verdi scuri e barbetta.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni blu chiari, scarpe verdi.

Secondo l’appello dei familiari, l’uomo deve assumere farmaci salvavita.

Chiunque vede lui o la sua macchina contatti il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.