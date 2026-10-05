ROMA EST – Rubano luce, acqua e gas: sette denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno condotto una vasta operazione nella periferia est di Roma, con particolare attenzione all’area di Rocca Cencia, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado e alle palazzine di via dell’Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, le attività, svolte in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato a 6 arresti e a 7 denunce a piede libero.

I controlli a Rocca Cencia

Nel corso di mirati controlli svolti in via di Rocca Cencia con il supporto di personale specializzato di Acea Ato 2, Italgas e Areti S.p.A. , i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno denunciato a piede libero 7 persone per il reato di furto aggravato, poiché sorprese ad alimentare le proprie abitazioni mediante allacci abusivi alle reti elettrica, idrica e del gas.

Nel medesimo contesto operativo sono state inoltre elevate 6 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 5.196 euro, con contestuale sequestro amministrativo di 6 veicoli.

Maxi controllo in via dell’Archeologia

L’attività investigativa e preventiva condotta dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca ha consentito di eseguire 6 arresti in via dell’Archeologia.

In flagranza di reato sono stati arrestati: un cittadino straniero intercettato e bloccato subito dopo aver rubato un’autovettura regolarmente parcheggiata in strada e due giovani trovati, rispettivamente, in possesso di 27 g di cocaina suddivisi in 79 dosi e di denaro contante e 94 g di cocaina divisi in 66 involucri e denaro contante.

I Carabinieri hanno inoltre dato esecuzione a tre provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti, già gravati da precedenti, tra cui un aggravamento di misura cautelare in carcere per reiterate violazioni delle prescrizioni dell’obbligo di dimora e due ordini di esecuzione per la detenzione domiciliare emessi dal Tribunale di Sorveglianza per reati contro la persona e violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Stando sempre al comunicato stampa, l’operazione conferma l’alta attenzione e la presenza costante dell’Arma dei Carabinieri nel monitoraggio delle aree urbane più sensibili della periferia romana.