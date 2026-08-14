ROMA EST – Precipita dal quinto piano nel balcone sottostante

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente domestico nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, in Via dei Casali del Drago, a Tor Sapienza, periferia Est di Roma.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, una persona è precipitata nel balcone del piano sottostante al terrazzo.

Sul posto sono intervenute alcune squadre di Vigili del Fuoco insieme al Nucleo SAF e Carro Teli.

I pompieri hanno raggiunto il ferito, trattato con manovra SVT, bloccato su tavola spinale e calato dal quarto piano al piano stradale con una opportuna manovra di corde.

La persona soccorsa è stata trasportata su una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini” di Roma.

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