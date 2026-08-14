ROMA EST – Precipita dal quinto piano nel balcone sottostante

Incidente domestico nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, in Via dei Casali del Drago, a Tor Sapienza, periferia Est di Roma.
Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, una persona è precipitata nel balcone del piano sottostante al terrazzo.
Sul posto sono intervenute alcune squadre di Vigili del Fuoco insieme al Nucleo SAF e Carro Teli.
I pompieri hanno raggiunto il ferito, trattato con manovra SVT, bloccato su tavola spinale e calato dal quarto piano al piano stradale con una opportuna manovra di corde.
La persona soccorsa è stata trasportata su una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini” di Roma.