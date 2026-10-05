GUIDONIA – Il Sindaco resta senza Segretario comunale

Il Comune di Guidonia Montecelio resta senza il vertice burocratico-amministrativo.

Da oggi, lunedì 5 ottobre, l’avvocata Gloria Di Rini è la nuova Segretaria Comunale presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Albano Laziale e Patrica.

Gloria Di Rini, ex Segretaria Comunale del Comune di Guidonia Montecelio

Lo stabilisce il decreto numero 33 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato lunedì 21 settembre dal sindaco di Albano Laziale Massimo Ferrarini.

Dal provvedimento emerge che il 24 agosto è stata avviata la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Albano Laziale e Patrica, a seguito della mancata conferma del Segretario titolare Simona Tanzi.

Così con il decreto numero 32 del 17 settembre 2026 il sindaco Massimo Ferrarini aveva già individuato la Dottoressa Gloria Di Rini, 58enne originaria di Cosenza residente a Latina, avvocato dal 2000, dal 2007 idonea alla titolarità delle Segreterie Generali dei Comuni con oltre 65 mila abitanti.

Venerdì 21 ottobre 2022 il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo aveva nominato Gloria Di Rini Segretario Comunale dell’Ente che fino allora e dal 2017 aveva lavorato presso il Comune di Aprilia, in provincia di Latina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).