FONTE NUOVA – Il Comune apre il Centro invernale per minori tra i 5 e i 16 anni

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Pubblicata la manifestazione di interesse per la selezione di un'associazione

Il Comune di Fonte Nuova ha indetto una manifestazione di interesse per la selezione di un Ente del Terzo Settore finalizzata alla co-progettazione e gestione di un Centro Invernale – annualità 2026.

Lo stabilisce la Determinazione Dirigenziale numero 1161 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata venerdì scorso 2 ottobre dalla Responsabile dei Servizi Sociali Cristina Luciani.

Nello specifico, l’attività oggetto dell’Avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – dovrà riguardare un Centro Invernale con particolare attenzione all’attività sportiva, intesa quale strumento di benessere e di promozione dello sport.

Il Centro sarà rivolto a minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni e dovrà svolgersi obbligatoriamente sul territorio comunale o nelle zone immediatamente limitrofe.

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Gli Enti interessati possono partecipare compilando l’istanza – CLICCA E SCARICA L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – inserendo nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione, termini e documentazione richiesta dall’Avviso.

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