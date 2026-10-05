FONTE NUOVA – Il Comune apre il Centro invernale per minori tra i 5 e i 16 anni

Il Comune di Fonte Nuova ha indetto una manifestazione di interesse per la selezione di un Ente del Terzo Settore finalizzata alla co-progettazione e gestione di un Centro Invernale – annualità 2026.

Lo stabilisce la Determinazione Dirigenziale numero 1161 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata venerdì scorso 2 ottobre dalla Responsabile dei Servizi Sociali Cristina Luciani.

Nello specifico, l’attività oggetto dell’Avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – dovrà riguardare un Centro Invernale con particolare attenzione all’attività sportiva, intesa quale strumento di benessere e di promozione dello sport.

Il Centro sarà rivolto a minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni e dovrà svolgersi obbligatoriamente sul territorio comunale o nelle zone immediatamente limitrofe.

Gli Enti interessati possono partecipare compilando l’istanza – CLICCA E SCARICA L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – inserendo nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione, termini e documentazione richiesta dall’Avviso.