VICOVARO – Fa esplodere la bombola del gas in casa

L’esplosione, il fumo, la paura.

Scene di panico nella serata di ieri, sabato 26 settembre, a Vicovaro per lo scoppio di una bombola del gas.

Il bilancio è di un appartamento dichiarato inagibile e del proprietario arrestato, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sopra e sotto, due immagini dell’intervento dei soccorsi (foto della “Protezione civile Vicovaro Anvvfc”)

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 21 in via Piana, una traversa di via Tiburtina all’ingresso del borgo di Vicovaro.

Protagonista del fatto è Simone M., 30enne italiano residente a Vicovaro.

Pare che già durante la giornata l’uomo abbia mostrato segni di rabbia e instabilità, ma in serata il 30enne ha messo in atto il gesto.

Così ha prima fatto saturare l’abitazione, poi ha acceso un innesco che ha provocato la deflagrazione.

In seguito al boato i residenti nelle case vicine si sono precipitati in strada, compresi anziani e disabili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana insieme ai volontari della “Protezione civile Vicovaro Anvvfc”, ambulanza del 118 e pattuglie dei carabinieri.

A seguito delle verifiche condotte dai Vigili del Fuoco, l’abitazione è stata dichiarata inagibile ed è interdetto l’accesso.

Per il 30enne è scattato l’arresto.

Verso mezzanotte gli abitanti degli immobili vicini hanno potuto far rientro nelle proprie case, risultate prive di danni strutturali all’esito dei rilievi.

Non si registrano feriti.