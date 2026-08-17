TIVOLI – “Pertuso, Acea chiede altri 150 litri al secondo di acqua”

Da Massimiliano Rossini segretario di Rifondazione Comunista Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Con l’Avviso della Regione Lazio del 04/08/2026 BURL N. 62 – Prot. 0711505 (CLICCA PER LEGGERE L’AVVISO ) Acea ATO2 SpA ha richiesto ulteriori 150 litri al secondo dalla Sorgente del Pertuso.​La sorgente del Pertuso è il “cuore” che alimenta l’Aniene: prosciugarla alla fonte significa prosciugare il fiume prima che arrivi a Tivoli.Un’ulteriore captazione d’acqua alla sorgente comporta impatti ambientali, idrologici ed economici devastanti per il fiume Aniene e per l’intero territorio. Rendiamo pubblica la notizia per avvertire ufficialmente il Sindaco, la Giunta e le forze politiche. Non tollereremo le solite scuse: la data di scadenza tassativa per presentare opposizione è il 3 Settembre 2026 (30 giorni dalla pubblicazione). Il Comune deve agire subito!​Questa ennesima captazione si lega ai cantieri per le mega-condotte lungo l’Antica Strada di Pomata : da un lato si svuota l’Aniene, dall’altro si calpesta il patrimonio storico e ambientale.Come Partito della Rifondazione Comunista – Circolo di Tivoli chiediamo con urgenza al Sindaco:Opposizione formale immediata alla Regione Lazio entro la scadenza del 3 Settembre per bloccare i prelievi al Pertuso.​Stop ai cantieri a Pomata, attivando subito tutti i vincoli di tutela con la Soprintendenza.

​Costruiamo la mobilitazione popolare.Della solita politica di palazzo non ci si può più fidare. Promesse e silenzi hanno già regalato il territorio ai giganti della gestione idrica. Promuoviamo un movimento di cittadine e cittadini capace di fermare queste disastrose politiche ambientali l’acqua e il nostro fiume si difendono dal basso!”