GUIDONIA – Apre il Centro d’eccellenza per l’Autismo

La Regione Lazio ha rilasciato l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale del Centro di alta specializzazione per il disturbo dello spettro dell’autismo sito in via delle Montagne Rocciose a Colleverde II, quartiere residenziale del Comune di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la delibera numero 647 varata il 30 luglio dalla giunta regionale guidata dal Presidente Francesco Rocca.

Con l’atto viene dato il via libera al Centro ambulatoriale di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale di 150 trattamenti al giorno.

Con la delibera viene affidato l’incarico di Medico Responsabile alla dottoressa Roberta Bombardieri.

Vale la pena ricordare che l’iter per la realizzazione del Centro di alta specializzazione per il disturbo dello spettro dell’autismo a Colleverde II è iniziato nell’estate di tre anni fa.

Il 31 agosto 2023 con la delibera numero 1623 – CLICCA-E-LEGGI-LA-DELIBERA - l’allora Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Tivoli Giorgio Giulio Santonocito affidò la riqualificazione dello stabile di via delle Montagne Rocciose alla “Servizi e Appalti Srl” di Roma per un importo pari a un milione 58.207 euro e 55 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La ditta si aggiudicò la gara con procedura negoziata senza bando con un ribasso dell’8,47% risultata il più conveniente rispetto alle altre due aziende partecipanti, la “Italkores Srl” (3,80%) e la “RM Appalti Spa” (4,36%).