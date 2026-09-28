CASTEL MADAMA – Lancio di pietre contro le vetrate della scuola materna

Vandali in azione alla Scuola dell’Infanzia Sales a Castel Madama.

Questa mattina, lunedì 28 settembre, all’apertura del plesso i collaboratori scolastici hanno riscontrato il danneggiamento di alcune vetrate dell’edificio, mandate in frantumi da pietre lanciate contro la struttura.

Informato dell’accaduto, l’Ufficio Tecnico del Comune di Castel Madama è intervenuto tempestivamente per mettere in sicurezza gli spazi e provvedere al ripristino della situazione.

In un comunicato stampa l’Amministrazione comunale condanna fermamente l’accaduto e ribadisce che il rispetto degli spazi pubblici, e in particolare di quelli destinati ai più piccoli, è un principio fondamentale di convivenza civile.

«Danneggiare una scuola significa colpire un bene di tutti e, soprattutto, un luogo che ogni giorno accoglie e protegge i nostri bambini. Condanniamo con fermezza quanto accaduto: simili comportamenti non possono trovare alcuna giustificazione e rappresentano una mancanza di rispetto verso l’intera comunità», ha commentato il Sindaco Michele Nonni .

Ferma anche la condanna dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Simona Moriconi .

«Vedere una scuola dell’infanzia oggetto di un atto vandalico provoca amarezza e indignazione – ha detto la delegata – Dietro quelle vetrate ci sono bambini, insegnanti, collaboratori e famiglie. La scuola è un luogo che appartiene a tutti e deve essere rispettato e tutelato. Ringrazio l’Ufficio Tecnico per essere intervenuto tempestivamente».