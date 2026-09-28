CASTEL MADAMA – Lancio di pietre contro le vetrate della scuola materna

Vandali in azione alla Scuola dell’Infanzia Sales a Castel Madama.
Questa mattina, lunedì 28 settembre, all’apertura del plesso i collaboratori scolastici hanno riscontrato il danneggiamento di alcune vetrate dell’edificio, mandate in frantumi da pietre lanciate contro la struttura.
Informato dell’accaduto, l’Ufficio Tecnico del Comune di Castel Madama è intervenuto tempestivamente per mettere in sicurezza gli spazi e provvedere al ripristino della situazione.
In un comunicato stampa l’Amministrazione comunale condanna fermamente l’accaduto e ribadisce che il rispetto degli spazi pubblici, e in particolare di quelli destinati ai più piccoli, è un principio fondamentale di convivenza civile.
«Danneggiare una scuola significa colpire un bene di tutti e, soprattutto, un luogo che ogni giorno accoglie e protegge i nostri bambini. Condanniamo con fermezza quanto accaduto: simili comportamenti non possono trovare alcuna giustificazione e rappresentano una mancanza di rispetto verso l’intera comunità», ha commentato il Sindaco Michele Nonni.
Ferma anche la condanna dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Simona Moriconi.
«Vedere una scuola dell’infanzia oggetto di un atto vandalico provoca amarezza e indignazione – ha detto la delegata – Dietro quelle vetrate ci sono bambini, insegnanti, collaboratori e famiglie. La scuola è un luogo che appartiene a tutti e deve essere rispettato e tutelato. Ringrazio l’Ufficio Tecnico per essere intervenuto tempestivamente».