GUIDONIA – Cornacchia ferita salvata dagli ispettori ambientali

Se non fosse stata ritrovata, sarebbe stata preda dei gatti.

Così ieri mattina, lunedì 24 agosto, le guardie ecologiche della sezione tiburtina dell’Associazione Nazionale CO. N.G.E.A.V. hanno salvato una cornacchia ferita ad una zampa.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, un passante ha allertato il Comando dei Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio, segnalando la presenza della cornacchia ferita nel Centro abitato.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori ambientali, che da anni sul territorio svolgono attività di vigilanza ambientale, protezione civile e protezione animali.

Gli ispettori hanno preso in consegna la cornacchia portandola presso il Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu al Bioparco di Roma: i sanitari hanno accertato che l’uccello aveva un tendine lacerato, tuttavia la sua vita non è compromessa.