ROMA EST – “Ti do fuoco”, italiano ubriaco tenta di estorcere 20 euro al bengalese

Poco prima della mezzanotte, un italiano di 38 anni, senza fissa dimora e in evidente stato di ebrezza alcolica, ha fatto irruzione all’interno di un minimarket di via Federico Delpino, nel quartiere di Centocelle, minacciando il proprietario dell’esercizio commerciale, un cittadino del Bangladesh di 39 anni, di dare fuoco al locale se non gli avesse consegnato la somma di 20 euro.

Poco dopo, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle che sono riusciti a bloccare l’uomo, ancora all’esterno del locale intento a minacciare il proprietario.

Portato alla calma, i militari lo hanno quindi bloccato, messo in sicurezza e condotto in caserma.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 38enne è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo, poiché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione.