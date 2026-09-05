GUIDONIA – Per chi ha debiti col Comune arriva la definizione agevolata

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Guidonia. Entro il 6 ottobre la presentazione della domanda iniziale per la definizione agevolata dei debiti derivanti da ingiunzioni fiscali

“La definizione agevolata dei debiti derivanti da ingiunzioni fiscali – ha commentato l’Assessora al Bilancio della Città di Guidonia Montecelio, Valentina Torresi – è un atto importante per la nostra amministrazione comunale, che ha in questo modo possibilità di recuperare crediti difficilmente esigibili per continuare l’opera di risanamento delle casse dell’ente.

Dall’altro lato è una buona occasione per i cittadini interessati e coinvolti: sono ammessi alla procedura le Ingiunzioni fiscali emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 gestite dal Concessionario della riscossione: entro il 6 ottobre deve essere presentata la domanda iniziale al Concessionario, nel nostro caso Tre Esse Italia Srl, per conoscere i carichi definibili.

Entro il 31 ottobre arriverà la risposta del Concessionario, entro il 30 novembre la presentazione della Dichiarazione di Adesione ufficiale ed entro il 30 dicembre la comunicazione finale con l’importo totale dovuto e modelli di pagamento.

La comunicazione è disponibile anche sul portale istituzionale e sui social: da parte dei nostri uffici disponibilità massima per tutti i dubbi dei nostri cittadini”.

Soddisfatto anche il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Adalberto Bertucci.

“Importante evidenziare non soltanto il lavoro che il nostro Assessore Valentina Torresi sta portando avanti, un percorso virtuoso che mira all’obiettivo del risanamento delle casse comunali, ma anche l’attenzione di questa amministrazione comunale alle esigenze dei cittadini: mettere a disposizione strumenti come la definizione agevolata dei debiti derivanti da ingiunzioni fiscali vuol dire prestare attenzione, ed ascolto, alle necessità delle persone, guardando certamente alle casse comunali ma anche alla quotidianità dei nostri cittadini”.