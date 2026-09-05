MONTEROTONDO – Due auto sfregiate in due mesi: chi è il vandalo di via Piave?

Quando è andata a riprendere l’auto ha trovato la “sorpresa”: un’offesa scritta col pennarello sulla portiera lato conducente. E’ accaduto stamane, sabato 5 settembre, in via Piave a Monterotondo.

La vittima e proprietaria della Fiat 500 di colore rosso è una 40enne italiana che sul Gruppo Facebook “ Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi” ha raccontato il fatto annunciando di aver presentato denuncia querela contro ignoti per danneggiamenti.

“Avviso ai residenti di via Piave – si legge nel post sui Social – Cari concittadini vi volevo mettere al corrente che in via Piave purtroppo gira un individuo che vandalizza le auto in sosta.

Questa mattina ho trovato una scritta sulla vernice della carrozzeria.

Preciso che la mia auto è parcheggiata in modo impeccabile, non intralcio l’entrata e l’uscita dai cancelli, non blocca in nessun modo mezzi parcheggiati in aree limitrofe, e occupava regolarmente 1 solo posto auto.

Probabilmente chi ha commesso questo illecito ha bisogno si cure e soprattutto di prendere una denuncia (regolarmente presentata questa mattina presso la stazione dei Carabinieri di Monterotondo)”.

“Lo stesso danno è stato fatto alla mia vicina di casa nel mese di Luglio – sottolinea la vittima del danneggiamento di stamane – Vorrei avvisare il novello “Picasso” che il danneggiato di un bene altrui è punibile dalla legge.

È un reato penale (Art. 635 c.p.) se l’automobile si trova su una strada pubblica, in una via o in un parcheggio aperto al pubblico, si considera un bene “esposto alla pubblica fede”.

In questo caso (come per un’auto rigata o vandalizzata)

Pena: La reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La Dash Cam è in grado di registrare chi commette un gesto simile”.