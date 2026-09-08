ROMA EST – Borseggiatore preso dalla Polizia allo scalo ferroviario

Irruzioni in esercizi commerciali, tentativi di fuga ad alta velocità, passando per scippi durati pochi secondi.

Sono gli scenari intercettati dalla Polizia di Stato nel corso di cinque interventi che, nelle ultime ore, hanno portato all’arresto di cinque persone tra le aree di competenza dei Distretti di San Basilio e Fidene-Serpentara e quelle presidiate dal Reparto Volanti.

Secondo un comunicato della Questura di Roma, il primo episodio si è consumato nei pressi dello scalo ferroviario metropolitano di Ponte Mammolo, già oggetto di particolare attenzione sotto il profilo dei reati predatori.

Gli agenti del IV Distretto di San Basilio hanno intimato l’alt ad un’autovettura con tre persone a bordo, il cui conducente, anziché fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’auto ha dapprima urtato un autocarro, per poi terminare la propria corsa contro la Volante.

Il conducente ha quindi tentato di proseguire la corsa a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti. Il successivo controllo dell’abitacolo ha consentito di rinvenire diverse borse risultate sottratte poco prima.

Altri due arresti sono stati messi a segno dagli agenti della Sezione Volanti.

In piazza Vittorio Dabormida, una donna di 82 anni è stata sorpresa da un uomo che, dopo averle strappato quanto aveva con sé, ha tentato di dileguarsi a piedi.

Le urla dell’anziana hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che si sono messi sulle tracce dell’uomo, riuscendo a raggiungerlo e a trattenerlo fino all’arrivo della Polizia.

Gli agenti hanno quindi preso in consegna il sospettato e proceduto al suo arresto.

Un altro tentativo di furto è stato, invece, neutralizzato in via dei Ramni grazie all’attenzione di un poliziotto libero dal servizio.

L’agente ha notato un ventottenne mentre sottraeva lo zaino ad un cittadino ivoriano e ha immediatamente allertato la Sala operativa della Questura.

Quando le pattuglie delle Volanti sono giunte sul posto, il giovane era stato nel frattempo bloccato dalla stessa vittima. Gli agenti lo hanno arrestato, per poi restituire la refurtiva al legittimo proprietario.

A completare il quadro sono stati gli interventi degli agenti del III Distretto di P.S. Fidene-Serpentara, impegnati a contrastare una serie di furti registrati, a distanza di poche ore, all’interno di esercizi commerciali della zona.

In uno degli episodi, a far scattare l’allarme sono stati gli addetti alla sicurezza di un supermercato che, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno notato due giovani mentre occultavano alcuni prodotti per poi dirigersi verso l’uscita, tentando di oltrepassare le casse senza pagare.

All’arrivo della Polizia, i due sono stati rapidamente individuati e fermati.

Il successivo controllo ha consentito di recuperare la merce precedentemente sottratta e debitamente occultata.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.