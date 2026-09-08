MENTANA – Tpl, i bus Astral fermano in via dei Cannetacci

Una nuova fermata in via dei Cannetacci nel Comune di Mentana.

Lo stabilisce l’Ordinanza numero 163 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, lunedì 7 settembre, dal Comandante della Polizia Locale Giuseppe Lamboglia.

Con l’atto viene istituita la fermata del servizio pubblico di trasporto locale, gestito da “Astral Spa”, in Via dei Cannetacci direzione Via Reatina a circa 30 metri dall’intersezione con Via Caduti di Nassirya.

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle necessità manifestate dall’utenza all’Amministrazione comunale e ad Astral di continuare ad usufruire della fermata dell’autobus destinato al servizio di TPL su Via dei Cannetacci direzione Via Reatina.

Nell’ordinanza il Comune si impegna a individuare formalmente un sito ove sia possibile effettuare la fermata, ove di fatto veniva già effettuata dalla precedente gestione, sulla corsia, ad adeguata distanza dall’intersezione con la presenza del marciapiede per fornire una agevole e sicura salita e discesa ai pedoni.