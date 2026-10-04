ROMA EST – Giovane guidoniano preso con 40 dosi di crack e cocaina a Quarticciolo

E’ stato trovato in possesso di 40 dosi di crack e 3 di cocaina.

Così nella giornata di ieri, sabato 3 ottobre, un 27enne di Guidonia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito di un blitz messo a segno dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina a Quarticciolo, una delle maggiori piazze per lo smercio della droga.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, quella di ieri è stata un’operazione straordinaria con “chiusure a tenaglia” dei punti di accesso alle piazze di spaccio svolta per innalzare la percezione di sicurezza reale e contrastare i reati di microcriminalità diffusa nel quartiere, in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante le perquisizioni personali e le ispezioni nei luoghi di rifugio e stoccaggio della droga — tra vani contatori, tombini e scatole dell’illuminazione pubblica, buche nel terreno e aree verdi — i militari hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti 8 persone, tutte disoccupate e con precedenti, tra cui il 27enne di Guidonia in concorso con un 34enne di Ciampino trovati in possesso di 15 grammi di crack, 3 dosi di cocaina e 870 euro in contanti.

Nella rete degli investigatori sono finiti anche un 33enne, romano, sorpreso con 12 dosi di crack (6 grammi), 6 dosi di cocaina (4 grammi) e oltre 100 euro; un 25enne, polacco, senza fissa dimora, trovato in possesso di 3 dosi di crack, 3 di cocaina e 50 euro; un 27enne romeno, senza fissa dimora, sorpreso con una dose di crack, 10 dosi di cocaina e 410 euro; un 26enne, marocchino, trovato con 4 dosi di crack, 3 di cocaina e 95 euro; un 29enne italiano fermato con una dose di crack, 11 di cocaina e 340 euro; un 45enne marocchino trovato in possesso di 57 dosi di crack (21 grammi).

L’operazione, sviluppatasi nell’arco dell’intera giornata attraverso una serie di interventi coordinati e consecutivi con la chiusura a tenaglia dei punti di accesso alle principali piazze di spaccio della zona, ha consentito di arrestare complessivamente 11 persone di varie nazionalità e di sequestrare circa 1.000 dosi di droga – tra crack, cocaina e hashish – e denaro contante per oltre 2000 euro, ritenuto provento delle attività illecite.

In un immobile occupato abusivamente di proprietà dell’ATER, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, ulteriori 51 dosi di cocaina e crack (42 grammi) e oltre 5,3 chili di hashish divisi in panetti.

Gli altri 3 arresti hanno interessato: un 39enne romano arrestato per evasione dai domiciliari, sorpreso dai Carabinieri al di fuori della propria abitazione in violazione della misura cautelare a cui era sottoposto; un commerciate 51enne, arrestato per furto aggravato di energia elettrica, titolare di un minimarket in viale Palmiro Togliatti, a seguito delle verifiche effettuate con i tecnici A.R.E.TI., è emerso un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica per un danno stimato in circa 55.000 euro; eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 36enne egiziano, senza fissa dimora, rintracciato e arrestato poiché nei suoi confronti pendeva un’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Roma, che ha sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere.

Denunciato a piede libero un 25enne del Marocco, sorpreso con una dose di crack e 275 euro in contanti, e un 49enne romano per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, per aver inveito contro i militari durante il controllo di un soggetto.

I Carabinieri, con il supporto del personale di A.M.A. e A.R.E.T.I., hanno rimosso ben 20 metri cubi di rifiuti, tra cui 10 sedie usate dai pusher per presidiare il quartiere, recuperati e restituiti 4 scooter rubati, accertato la sottrazione di energia elettrica per un valore di 55.000 euro, da parte di un esercizio commerciale.