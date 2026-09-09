VALLE DEL TEVERE – Raccolta della plastica a rischio, sos di Forza Italia a Regione e Governo

Da Riccardo Travaglini, Coordinatore di Forza Italia Valle del Tevere e sindaco di Castelnuovo di Porto, riceviamo e pubblichiamo:

“Forza Italia Valle del Tevere si è attivata sulla situazione di criticità che riguarda il conferimento dei rifiuti plastici e che rischia di avere ripercussioni sul regolare servizio di raccolta in diversi Comuni del territorio.

Il Coordinamento territoriale ha formalmente interessato i rappresentanti di Forza Italia in Regione Lazio e in Parlamento, chiedendo un intervento presso le istituzioni competenti per verificare l’effettiva dimensione del problema e individuare rapidamente le possibili soluzioni.

La questione nasce dalla comunicazione trasmessa dalla società Diodoro Ecologia – Gestione Servizi Ecologici, che svolge il servizio di raccolta in diversi Comuni della Valle del Tevere, tra cui Riano, Capena, Fiano Romano e Rignano Flaminio.

Nella nota inviata alle amministrazioni viene rappresentata una situazione di forte difficoltà nel conferimento della plastica agli impianti di destinazione, facendo riferimento a un’“emergenza” e a un “blocco generalizzato dei ritiri da parte di COREPLA”, con il rischio che la saturazione degli impianti possa determinare rallentamenti o sospensioni della raccolta.

Di fronte a una segnalazione di questa portata abbiamo ritenuto necessario muoverci immediatamente.

Non avrebbe senso aspettare che il problema diventi visibile nelle strade per iniziare a occuparsene. Se esiste una difficoltà nella filiera di conferimento della plastica, bisogna comprenderne subito le dimensioni e intervenire prima che le conseguenze ricadano sui Comuni e, soprattutto, sui cittadini».

Forza Italia Valle del Tevere ha chiesto, in particolare, ai propri rappresentanti regionali di verificare quanti territori del Lazio siano interessati dalla criticità e di promuovere, qualora necessario, la convocazione urgente di un tavolo con Regione Lazio, Comuni, gestori del servizio, COREPLA e impianti di trattamento.

Tra le priorità indicate dal Coordinamento c’è anche la verifica della disponibilità di impianti alternativi per il conferimento, così da scongiurare eventuali interruzioni della raccolta.

La questione è stata posta anche all’attenzione dei parlamentari di Forza Italia, affinché venga approfondito il quadro nazionale e siano valutate le eventuali difficoltà economiche e industriali che stanno interessando la filiera del riciclo della plastica.

C’è un principio molto semplice che intendiamo difendere. Ogni giorno chiediamo ai cittadini di fare correttamente la raccolta differenziata e i cittadini fanno la loro parte.

Le istituzioni devono fare la propria, garantendo che ciò che viene raccolto possa essere effettivamente conferito e avviato al recupero. Non possiamo permettere che un problema a valle della filiera finisca per vanificare l’impegno delle famiglie e dei Comuni.

Per il Coordinamento di Forza Italia Valle del Tevere la priorità, in questa fase, è evitare allarmismi ma, allo stesso tempo, non sottovalutare i segnali provenienti dal territorio.

La buona politica non aspetta che un problema diventi un’emergenza per occuparsene.

Deve saperlo affrontare quando c’è ancora il tempo per risolverlo.

È per questo che ci siamo attivati.

Continueremo a seguire la vicenda e a sollecitare le istituzioni competenti affinché arrivino rapidamente risposte chiare e soluzioni concrete.

La tutela dei nostri territori e la qualità dei servizi resi ai cittadini vengono prima di tutto».