FIANO ROMANO – Inseguimento sulla A1: due truffatori di anziani catturati dalla Polizia Stradale

All’alt il conducente ha tirato dritto e accelerato, ma dopo un inseguimento durato oltre 20 chilometri l’auto è stata bloccata.

Così gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord hanno beccato due truffatori di anziani e recuperato gioielli e contanti frutto di un reato commesso a Perugia.

Secondo un comunicato diffuso oggi, mercoledì 23 settembre, dalla Questura di Roma, i fatti hanno avuto inizio quando la sala operativa della Polizia Stradale di Fiano Romano ha diramato una nota di ricerca urgente, originata dalla Questura di Perugia, relativa a un’autovettura Renault di colore grigio con a bordo due persone segnalate come autori di una truffa ai danni di anziani.

A quel punto, gli equipaggi della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord hanno intensificato i controlli lungo la tratta di competenza, riuscendo a intercettare la Renault grigia ricercata lungo l’Autostrada A1, nei pressi del chilometro 536 in carreggiata nord.

All’alt intimato dagli agenti, il conducente ha inizialmente rallentato la marcia per poi accelerare improvvisamente, tentando la fuga.

È così iniziato un lungo e pericoloso inseguimento.

Durante la fuga, il conducente ha adottato una condotta di guida estremamente rischiosa per la sicurezza pubblica, caratterizzata da cambi repentini di corsia, tentativi di speronamento del mezzo di servizio, transito ad alta velocità sulla corsia d’emergenza e andature del tutto inadeguate al flusso veicolare presente in quel momento sulla tratta autostradale.

Dopo un lungo inseguimento protrattosi per 22 chilometri, l’auto è stata definitivamente bloccata e i due occupanti sono stati identificati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Occultati sotto il sedile del passeggero sono stati rinvenuti monili e denaro contante, verosimilmente provento dell’attività delittuosa perpetrata a Perugia.

Al termine degli accertamenti di rito, il conducente del veicolo è stato tratto in arresto per fuga pericolosa all’alt della Polizia, come previsto dall’articolo 192 comma 7 bis, e posto a disposizione della competente Procura della Repubblica di Tivoli, che dopo il rito direttissimo ne ha confermato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Contestualmente, sia l’autista che il passeggero sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Il conducente è stato inoltre sanzionato amministrativamente per guida senza patente.