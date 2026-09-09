CASTEL MADAMA – Grande successo per la quarta edizione del “Casteju Ghost Talent”

Una serata di musica, talento, comicità ed emozioni quella andata in scena sabato 5 settembre al Parco Oudenaarde di Castel Madama, dove la quarta edizione del Casteju Ghost Talent, dedicata quest’anno al tema “Destinazione ’90”, ha coinvolto un numeroso pubblico in un viaggio nella cultura e nella musica dell’ultimo decennio del Novecento.

Ad aggiudicarsi la quarta edizione del Casteju Ghost Talent 2026 – Destinazione ’90 è stata Mesia Chicca, cantante e prima classificata.

Al secondo posto Ottorino Di Paolo, attore, mentre il terzo classificato è stato Leonardo Cicchetti. Il Premio della Giuria Popolare, assegnato direttamente dal pubblico, è andato invece ad Alessandro Del Rosso, cantante.

A condurre la serata il duo comico EmaNik, formato da Emanuela Colasanti e Nicandro Sassi, attraverso una scaletta ricca di spettacolo e sorprese.

Le esibizioni dei concorrenti sono state alternate ai momenti recitativi dei Ghost, affiancati da numerose comparse, creando un vero e proprio spettacolo corale.

Tra i protagonisti anche diversi allievi e docenti dell’accademia “Le Scuderie del Suono” di Villa Adriana, che hanno portato sul palco performance di grande livello artistico e tecnico.

A giudicare i concorrenti una giuria composta da professionisti provenienti da diversi ambiti dello spettacolo: Paolo Celli, attore e chef delle star; Caterina Novak, mezzosoprano lirico e artista Rai; Alberto Ciarafoni, regista, attore e poeta; e Gianluca Salvati, musicista, per la sezione Musica e Spettacolo Live.

Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati, dal Cavaliere di Malta Secondo Orfei, gli speciali riconoscimenti degli Oscar della Pace a personalità del mondo dello spettacolo e ospiti d’onore.

Anna Christel Deva, tra le presenze, la fotomodella Ingrid Liliana Cristancho e l’Ambasciatore Andrea Tasciotti dell’Officina dei Talenti, che ha espresso il proprio apprezzamento per il valore dell’iniziativa del Casteju Ghost Talent, sia attraverso le dichiarazioni rilasciate alla stampa sia nel diretto confronto con la referente per le pubbliche relazioni della manifestazione.

Un attestato di interesse e ammirazione nei confronti di un PROGETTO IDEATO E REALIZZATO DAL CASTEJU GHOST TALENT, che ha rappresentato per la manifestazione anche un’occasione di incontro e di confronto con realtà esterne.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Castel Madama, che ha inoltre messo a disposizione il service, contribuendo così alla realizzazione dell’evento.

La serata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei trofei ufficiali, suggellando una quarta edizione che conferma il Casteju Ghost Talent come importante appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’arte, dello spettacolo e dei giovani talenti.

“Siamo contenti della risposta dei cittadini e dell’ottima riuscita di questa quarta edizione – ha detto il sindaco Michele Nonni , presente allo spettacolo – Eventi come questo rappresentano un momento prezioso di aggregazione e vitalità per Castel Madama, valorizzando gli spazi urbani come il Parco Oudenaarde e offrendo momenti di svago condiviso.

Un ringraziamento speciale voglio farlo agli organizzatori e a coloro che si sono esibiti, che hanno dimostrato al contempo talento e coraggio”.

“Il successo della serata premia il lavoro svolto per arricchire l’offerta culturale del territorio – ha aggiunto l’assessore alla cultura Stefano Scardala – Ringraziamo la giuria d’eccezione, gli ospiti, gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione dell’evento, confermando la vivacità artistica e la capacità di coinvolgimento della nostra cittadinanza”.