SANT’ANGELO ROMANO – Incendio in campagna, bruciano 2 ettari di vegetazione

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento di vigili del fuoco e protezione civile

Vasto incendio nella giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, nelle campagne di Sant’Angelo Romano.

Il bilancio è di quasi due ettari di vegetazione distrutta.

 

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate nell’area verde limitrofa alla località Via Martinozzi.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale e ad una ambulanza della Croce Viola Italiana, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

 

 

L’incendio ha assunto dimensioni tali che la Sala Operativa ha attivato i volontari dell’associazione di Protezione Civile “N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia” intervenuta con fuoristrada e autobotte e una squadra del GOIR (Gruppo Operativo Intervento Rapido) di Guidonia che hanno lavorato in collaborazione sinergica con le altre squadre di Protezione Civile della zona arrivate da Castelchiodato e AVPC Palombara Sabina.

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Grazie al lavoro di squadra e alla coordinazione tra le componenti operative, l’incendio è stato domato e l’area è stata messa in sicurezza.

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