TIVOLI – West Nile Virus, il calendario degli interventi di disinfestazione

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I consigli dell'amministrazione comunale

Come già annunciato in una precedente comunicazione, l’Amministrazione Comunale di Tivoli annuncia di aver predisposto, in via precauzionale, interventi di disinfestazione nel territorio tiburtino.

16 Settembre (dalle 23:00 alle 3:00) Centro;
17 Settembre (dalle 23:00 alle 3:00) Piagge, Arci, Bivio di San Polo;
18 settembre (dalle 23:00 alle 3:00) Villa Adriana, Villaggio Adriano, Paterno, Campolimpido, Favale, Collenocello.

Invece, a Tivoli Terme, Borgonovo e Braschi sarà effettuata una disinfestazione larvicida per la presenza di casi affetti da gravi allergie e sensibilità chimica multipla, come da programma, rispettivamente nei giorni 21 e 23 settembre.

Nelle zone in cui verrà eseguita la disinfestazione adulticida, la popolazione è invitata a:
– non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti;
– chiudere porte e finestre;
– svuotare i sottovasi delle piante;
– durante il trattamento tenere in casa gli animali domestici.

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