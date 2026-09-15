TIVOLI – West Nile Virus, il calendario degli interventi di disinfestazione

16 Settembre (dalle 23:00 alle 3:00) Centro;

17 Settembre (dalle 23:00 alle 3:00) Piagge, Arci, Bivio di San Polo;

18 settembre (dalle 23:00 alle 3:00) Villa Adriana, Villaggio Adriano, Paterno, Campolimpido, Favale, Collenocello.

Invece, a Tivoli Terme, Borgonovo e Braschi sarà effettuata una disinfestazione larvicida per la presenza di casi affetti da gravi allergie e sensibilità chimica multipla, come da programma, rispettivamente nei giorni 21 e 23 settembre.

Nelle zone in cui verrà eseguita la disinfestazione adulticida, la popolazione è invitata a:

– non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti;

– chiudere porte e finestre;

– svuotare i sottovasi delle piante;

– durante il trattamento tenere in casa gli animali domestici.