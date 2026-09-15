TIVOLI – Francesco Colacresi debutta nel reality di Prime Video

Dì Francesca Romana Severini

Francesco Colacresi , cinquantunenne di Tivoli, è pronto a vivere una nuova avventura. Dopo la partecipazione al concorso di Mister Italia 2026, dove è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella finalissima – CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO – l’imprenditore è pronto a sbarcare sul grande schermo grazie al reality “Il Sogno“, firmato Prime Video. Il programma nasce come una vera e propria competizione, in cui 60 partecipanti, chiusi in una villa, dovranno superare diverse sfide tra abilità fisica, tattica e forza di carattere, per rientrare nei 5 finalisti e lottare per la vittoria finale. Il reality, condotto da Andrea Bucciarelli, sarà ambientato in due luoghi: nella parte iniziale le riprese verranno effettuate in Italia, mentre nella seconda parte, quando verranno eletti i 5 finalisti, lo scenario si sposterà a Sharm El Sheikh. Le riprese sono partite oggi e ancora non si conosce la data della finale. Non resta che augurare a Francesco buona fortuna!