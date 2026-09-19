TIVOLI – Discarica con vista sulla Grande Cascata: scatta la bonifica dei rifiuti

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I lanciatori di sacchetti in azione: intervento di Asa e del consigliere Massimiliano Asquini

Per ammirarla arrivano i turisti da tutto il mondo. D’altronde, è la seconda in Italia dopo quella delle Marmore.

Eppure, c’è chi ha scambiato la nuova Cascata Grande di Villa Gregoriana per una pattumiera.

 

 

Così questa mattina, sabato 19 settembre, gli operatori di Asa Spa sono intervenuti nell’area panoramica di Sant’Antonio per rimuovere materiale abbandonato e restituire decoro a uno dei luoghi più belli di Tivoli.

L’intervento è stato promosso dal presidente della commissione Ambiente Massimiliano Asquini presente sul posto insieme agli operatori ecologici.

 

 

“Sant’Antonio è un punto straordinario, con la vista sulla Grande Cascata e sul centro storico – commenta in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Asquini –  Pulirlo significa restituire dignità a un luogo importante per chi vive e visita Tivoli.

Per noi la politica deve servire a questo: individuare i problemi e agire per risolverli. Non basta stare sui social a polemizzare o a indicare quello che non va senza proporre soluzioni, come fa tipicamente l’opposizione locale”.
Vale la pena ricordare che già a febbraio 2025 fu scoperta una prima discarica davanti alla Cascata Grande di Villa Gregoriana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
In particolare, emerse che nel corso dei mesi gli “zozzoni” di turno in transito lungo via Quintilio Varo si esercitavano nel lancio del sacchetto oltre la recinzione fino a creare una montagna di rifiuti.
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MORLUPO - “Echoes of Fortune", il Maestro Armando Bertozzi in tournee

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 