TIVOLI – Discarica con vista sulla Grande Cascata: scatta la bonifica dei rifiuti

Per ammirarla arrivano i turisti da tutto il mondo. D’altronde, è la seconda in Italia dopo quella delle Marmore.

Eppure, c’è chi ha scambiato la nuova Cascata Grande di Villa Gregoriana per una pattumiera.

Così questa mattina, sabato 19 settembre, gli operatori di Asa Spa sono intervenuti nell’area panoramica di Sant’Antonio per rimuovere materiale abbandonato e restituire decoro a uno dei luoghi più belli di Tivoli.

L’intervento è stato promosso dal presidente della commissione Ambiente Massimiliano Asquini presente sul posto insieme agli operatori ecologici.

“Sant’Antonio è un punto straordinario, con la vista sulla Grande Cascata e sul centro storico – commenta in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Asquini – Pulirlo significa restituire dignità a un luogo importante per chi vive e visita Tivoli.