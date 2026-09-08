CALCIO – Prima giornata, Tivoli ko. Festa per Villalba e Nova 7

di Daniele Di Cerbo

È subito una prima giornata ricca di spunti e risultati interessanti per le squadre del territorio impegnate nei campionati regionali.

In Eccellenza, esordio amaro per la Tivoli, costretta a cedere in casa al Colleferro. Gli ospiti si impongono per 1-0 al termine di una gara combattuta, conquistando così tre punti pesanti all’esordio. Per i tiburtini, invece, sarà necessario cercare immediatamente il riscatto. Gara brutta e lontana da ciò che i tiburtini avevano dimostrato nel pre campionato.

In Promozione sorride il Villalba, che inaugura il campionato con una vittoria di misura. Contro il Poggio Mirteto arriva un 1-0 che permette alla formazione di casa di iniziare nel migliore dei modi la stagione.

Grande partenza anche per la Nova 7, protagonista di una prestazione convincente sul campo della Vigor Perconti. Il 4-0 finale fotografa una gara dominata dagli ospiti, capaci di mettere subito in mostra qualità e concretezza.

Il Ferraris Villanova supera la Gregoriana 2 a 1 e parte con il piede giusto in questo inizio di campionato.

Da segnalare, infine, quanto accaduto nella sfida esterna del Villa Adriana. La partita è stata sospesa dopo che un calciatore ha accusato un malore durante l’incontro. Un episodio che ha inevitabilmente fatto passare in secondo piano l’aspetto sportivo, con la priorità rivolta alle condizioni del giocatore.

Il campionato è appena iniziato, ma le prime indicazioni non sono mancate: vittorie importanti, sconfitte da riscattare e una stagione che promette già di regalare emozioni.