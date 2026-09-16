TIVOLI – Auto incendiate e sicurezza, i socialisti: “La realtà è diversa dal racconto del sindaco”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Piromane incendia le auto, il sindaco: “Con me la città è più sicura”, dal Gruppo Consiliare PSI Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“I recenti fatti di cronaca relativi all’incendio notturno di alcune auto lungo Via Empolitana hanno riacceso il faro sulla sicurezza della nostra Città.

Il Sindaco ha sostenuto in un suo comunicato che da quando c’è lui la Città è più sicura.

A noi non sembra!

Gli ultimi eclatanti fatti sono solo la punta dell’iceberg perché c’è un quotidiano vissuto dai Cittadini che dice cose ben diverse da quelle sostenute dal Sindaco.

La percezione è sostanzialmente legata a una insicurezza generale e a una situazione di poca tranquillità, così come si rileva anche da ciò che molti Tiburtini hanno scritto a commento del comunicato di Innocenzi.

Più volte abbiamo sottolineato l’esigenza di una programmazione di interventi sul lato sicurezza e abbiamo anche avanzato delle proposte che il Sindaco e la sua maggioranza hanno bocciato senza nemmeno spiegarcene i motivi.

Semplicemente alzando una mano per negare un diritto sacrosanto!

Tivoli non è una Città sicura e manca la regia dell’Amministrazione nella prevenzione e nel coinvolgimento di tutti i Portatori di Interesse al fine di contenere il fenomeno e utilizzare la repressione come elemento finale di un’azione di ben maggiore e più puntuale incisività.

Adesso i Cittadini si stanno auto organizzando e questa è la spia di una evidente mancanza di fiducia. In questi casi, quando le Istituzioni appaiono assenti o incapaci di affrontare i problemi con la programmazione e la risolutezza necessarie si apre una evidente crisi di credibilità istituzionale.

E a Tivoli, come nelle altre Città, le Istituzioni sono rappresentate dal Sindaco.

La sfiducia verso le Istituzioni è palese sfiducia nei confronti del Sindaco!

Nell’ambito della imminente discussione in Consiglio Comunale sul Documento Unico di Programmazione presenteremo nuovamente la proposta di un pacchetto di scelte e strumenti a nostro parere necessari per contenere il fenomeno e restituire serenità ai Cittadini.

Rendiconteremo alla Città le decisioni che il Sindaco e la sua maggioranza assumeranno in tale discussione consiliare”.