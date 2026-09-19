CAPENA – Torna la Sagra dell’Uva a un anno dall’omicidio: valanga di critiche sui Social

La 101esima edizione del Vendemmiale Capenate si farà sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Ieri, venerdì 18 settembre, lo ha annunciato la Pro Loco di Capena in un post sulla pagina Facebook dell’associazione organizzatrice dell’evento meglio noto come Sagra dell’Uva, nell’ambito della quale nella serata del 5 ottobre 2025 in piazza Civitucola fu pestato a morte il giostraio Stefano Cena, detto“Luigi”, deceduto dopo nove giorni di coma il 14 ottobre 2025 all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa delle gravissime lesioni riportate.

Stefano Cena, il giostraio di 65 anni ucciso a Capena

Per il delitto del 65enne sono stati arrestati i 20enni Mohamed Azzeldin e Raul Gabriel Matei ed il 25enne Lorenzo Agueci, tutti e tre italiani residenti a Capena, dal 5 novembre 2025 detenuti in carcere e attualmente sotto processo davanti alla I Corte d’Assise di Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La decisione della Pro Loco è fortemente contestata da alcuni utenti di Facebook che chiedono di fermare l’evento almeno per quest’anno.

“Siamo sinceri – spiega nel post la Pro Loco di Capena – ci abbiamo riflettuto molto, ma fermare una festa centenaria e attesa come questa ci sembrava impossibile, ma come ogni cosa che cerca strada nel miglioramento, anche questa 101° edizione avrà qualche cambiamento.



Abbiamo ascoltato molti consigli e suggerimenti in questi mesi e abbiamo deciso di eliminare la distribuzione gratuita del vino attraverso i carri, per una sfilata più consapevole e responsabile per tutti.

Chi vorrà assaggiare il nostro vino locale, lo troverà in vendita negli appositi stand adibiti alla mescita.



E l’uva?

Quella sarà sempre lì, pronta per essere offerta, come da tradizione, dai gruppi folkloristici che accompagneranno i carri e presso i nostri stand.



In lista quindi abbiamo:

Carri allegorici, bande musicali, uva, mercati artigianali, stand gastronomici, musica, visite guidate, mostre, eventi sportivi, intrattenimento, animazione per bambini e tanto divertimento per tutte le età!”.



La Pro Loco annuncia che domenica 4 ottobre sarà attivo il Servizio navetta con orari dalle 13:30 alle 23:30: sarà possibile lasciare la macchina presso il parcheggio del Centro Sportivo Leprignano in Via Provinciale Capena Roma, 81, per poi raggiungere il paese.