CANTERANO – Pagare è più facile: arriva il POS in Comune

Da oggi pagare i servizi comunali è ancora più facile a Canterano, borgo di circa 350 abitanti nell’Alta Valle dell’Aniene, al confine con Subiaco e i Monti Simbruini, noto per il pane e per essere stata la residenza estiva di Lando Fiorini.

Ieri, venerdì 18 settembre, in un post sulla pagina Facebook istituzionale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Catarinozzi ha annunciato che presso gli uffici pubblici è ufficialmente attivo il servizio di pagamento elettronico tramite POS, secondo un percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi avviato da mesi per agevolare i cittadini.

“Potrai – si legge nel post – effettuare i tuoi pagamenti (diritti di segreteria, carte d’identità, certificati e altri servizi comunali) direttamente allo sportello utilizzando la tua carta di credito, bancomat o smartphone/smartwatch, in modo:

– Veloce: Niente più code in banca o alla posta.

– Sicuro: Zero bisogno di portare contanti con te.

– Trasparente: Transazioni tracciabili ed immediate.



Restiamo al passo con i tempi per offrirti un’amministrazione sempre più vicina, efficiente e a portata di click!”.