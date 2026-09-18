GUIDONIA – Convegno su nuove regole e opportunità della Riscossione Locale

E’ in programma mercoledì 22 settembre dalle ore 14 e 30 alle 18 e 30 al Teatro Imperiale di Guidonia un importante convegno formativo sul tema della “Riscossione Locale: le nuove regole e le nuove opportunità – Definizione agevolata, Rottamazione quinquies, AMCO e controlli dell’Organo di revisione”.

Un evento fortemente voluto da Valentina Torresi, Assessora al Bilancio a Guidonia Montecelio, e organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma e da ANCREL Lazio, in collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio, il Comune di Tivoli, la Fondazione ADERC e la Fondazione Studi Oreste Bertucci.

“Un appuntamento importante, che andrà a trattare argomenti che sono di stretta attualità per gli enti locali e per il loro personale deputato alla riscossione. Ritengo fondamentale portare avanti percorsi di formazione e informazione su questi temi: è un ulteriore servizio che viene poi fornito ai cittadini, che avranno a disposizione informazioni precise e chiare”, spiega Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio e Vice Presidente ENPACL.

“Come Comune di Guidonia Montecelio è per noi un orgoglio aver contribuito all’organizzazione di un convegno così importante, con tante personalità e tanti colleghi professionisti: è un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti sulla riscossione locale, proprio in materia di definizione agevolata e rottamazione quinquies. E’ fondamentale essere adeguatamente formati su queste tematiche”, dichiara Valentina Torresi, Assessora al Bilancio della Città dell’Aria.

“Come Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma ho sempre messo la formazione al centro delle azioni dell’Ordine: aver organizzato un evento così importante, non soltanto per i colleghi professionisti che andranno a parteciparvi ma anche per la cittadinanza, è per noi motivo di orgoglio ma anche responsabilità”, chiude Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio e Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia.

Numerosi gli interventi di saluto delle istituzioni: tra questi, oltre a Adalberto e Marco Bertucci e Valentina Torresi, sono previsti quelli di Enrico Crisci, Presidente ODCEC di Tivoli, quelli di Marco Innocenzi e Giorgio Strafonda, Sindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Tivoli, e quelli di Mauro Lombardo, Sindaco di Guidonia Montecelio. A moderare l’evento sarà Patrizio Battisti, Consigliere ODCEC di Tivoli e Presidente ANCREL Lazio: tra i relatori dirigenti comunali di Guidonia e Tivoli, commercialisti e consulenti del lavoro e dirigenti della Tre Esse Italia Srl, concessionaria per i tributi del Comune di Guidonia Montecelio.