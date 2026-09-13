Torna il corso di Taekwondo Tradizionale presso il salone parrocchiale della chiesa di San Giuseppe Artigiano di via Giuseppe Mazzini, a Villanova di Guidonia.

L’iniziativa, aperta a bambini, ragazzi e adulti senza limiti di età, è organizzata dalla “Kwan Taekwondo Villanova” in collaborazione con “Hwa Rang Team Guidonia”, ed è diretta dal Maestro Nazionale VI Dan Alvaro Crocchiante, insegnante con 35 anni di esperienza della Federazione Italiana TaekWon-Do Tradizionale.

Il corso avrà inizio giovedì prossimo 17 settembre.

Le lezioni si terranno il Martedì e il Giovedì: Il corso per bambini dai 4 a 10 anni si tiene dalle ore 17 alle 18, quello per ragazzi e adulti dalle 18 alle 19.30.

Il Taekwondo è una disciplina olimpica e un’arte marziale coreana conosciuta come l’arte dei calci e pugni. Si distingue, infatti, proprio per le sue tecniche di calci potenti, veloci e allo stesso tempo spettacolari.

E’ adatto a tutti dai 4 anni in su, poiché aiuta ad avere una migliore consapevolezza di se stessi e delle proprie potenzialità.

La sua pratica consente ai bambini uno sviluppo fisico completo con particolare attenzione alla postura, migliorandone le capacità psico-motorie: alle donne di acquisire tecniche di difesa personale ed ai non più giovani di recuperare mobilità articolare e tono muscolare.

Info – mail: crocsilvi@alice.it; telefono: 338 5936036; 0774 326887