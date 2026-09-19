TIVOLI – Guerra in Forza Italia: silurato Giorgio Strafonda, Franco Spoto è Commissario del partito

L’obiettivo dichiarato è un maggiore radicamento del partito sul territorio.

Il nuovo Commissario di Forza Italia nel Comune di Tivoli Franco Spoto

Così mercoledì 9 settembre il coordinatore regionale del Lazio di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, ha nominato nuovo commissario di Forza Italia nel Comune di Tivoli Franco Spoto, ex sindaco di Rocca Priora e attuale Presidente del Consiglio Comunale della cittadina dei Castelli Romani.

L’assessore Giorgio Strafonda insieme al leader di Forza Italia Antonio Tajani

Franco Spoto prende il posto di Giorgio Strafonda, attuale assessore al Bilancio del Comune di Tivoli, Segretario del partito azzurro ed ex Commissario cittadino.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Senatore Claudio Fazzone

“In questi anni hai dimostrato, grazie al contatto costante con i cittadini, all’esperienza che hai maturato in qualità di amministratore, presidente e consigliere comunale, di avere tutte le caratteristiche, umane e politiche, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte”, sarebbero le parole del coordinatore regionale Fazzone al neo Commissario Spoto, secondo quanto riporta la testata online Canale 81.

“Certo che saprai proseguire e rafforzare il percorso di coinvolgimento in atto a partire dai giovani, valorizzando idee, energie e partecipazione attiva”, aggiunge Claudio Fazzone, prima di concludere con l’auspicio che il nuovo commissario sappia portare avanti l’impegno “al meglio”.