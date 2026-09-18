GUIDONIA – Ritardi a scuola, i bus per Tivoli non transitano più per la nuova stazione

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Tragitti dei bus Cotral modificati: gli studenti arrivano in ritardo alle scuole di Tivoli”, da Cotral Spa riceviamo e pubblichiamo:
“Dal giorno di lunedì 21-09-2026 per garantire la regolarità per orari degli istituti scolastici presenti nel territorio di Guidonia Montecelio e Tivoli le seguenti corse non transiteranno alla stazione di Guidonia Colle Fiorito FS (fermata F11735)
- 6:40 S.ANGELO ROMANO – TIVOLI L.GO SARAGAT
- 6:50 MONTECELIO – TIVOLI L.GO SARAGAT
- 7:00 PALOMBARA SABINA – DEP BIVIO DI GUIDONIA
- 7:10 BIVIO DI GUIDONIA -PALOMBARA SABINA DEP
- 7:15 MONTECELIO – TIVOLI L.GO SARAGAT
- 7:20 S.ANGELO ROMANO – ROMA PONTE MAMMOLO DEP
- 8:40 MONTECELIO – TIVOLI L.GO SARAGAT
- 9:00 PALOMBARA SABINA DEP – S.ANGELO ROMANO
- 13:15 TIVOLI L.GO SARAGAT – MONTECELIO
- 13:40 GUIDONIA AEROPORTO – ROMA PONTE MAMMOLO DEP
- 14:00 TIVOLI L.GO SARAGAT – MONTECELIO