GUIDONIA – Ritardi a scuola, i bus per Tivoli non transitano più per la nuova stazione

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Cotral modifica il tragitto dopo la lettera aperta  di Marco Stazi di Montecelio, padre di un alunno di 15 anni

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Tragitti dei bus Cotral modificati: gli studenti arrivano in ritardo alle scuole di Tivoli”, da Cotral Spa riceviamo e pubblichiamo:

“Dal giorno di lunedì 21-09-2026 per garantire la regolarità per orari degli istituti scolastici presenti nel territorio di Guidonia Montecelio e Tivoli le seguenti corse non transiteranno alla stazione di Guidonia Colle Fiorito FS (fermata F11735)

  • 6:40 S.ANGELO ROMANO – TIVOLI L.GO SARAGAT
  • 6:50 MONTECELIO – TIVOLI L.GO SARAGAT
  • 7:00  PALOMBARA SABINA – DEP BIVIO DI GUIDONIA
  • 7:10 BIVIO DI GUIDONIA  -PALOMBARA SABINA DEP
  • 7:15  MONTECELIO – TIVOLI L.GO SARAGAT
  • 7:20  S.ANGELO ROMANO – ROMA PONTE MAMMOLO DEP
  • 8:40  MONTECELIO –  TIVOLI L.GO SARAGAT
  • 9:00 PALOMBARA SABINA DEP –  S.ANGELO ROMANO
  • 13:15  TIVOLI L.GO SARAGAT – MONTECELIO
  • 13:40 GUIDONIA AEROPORTO  – ROMA PONTE MAMMOLO DEP
  • 14:00 TIVOLI L.GO SARAGAT  – MONTECELIO
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