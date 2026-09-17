ROMA EST – Tenta di rapire un bimbo, nigeriano arrestato dalla Polizia 

Avrebbe tentato di allontanare con la forza un bambino mentre passeggiava tranquillamente in compagnia della zia, ma non c’era riuscito per la prontezza di riflessi della donna.

Per questo gli agenti del V Distretto di Polizia Prenestino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato sequestro di persona aggravato un 46enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, a dare l’alert alla Sala operativa della Questura è stato il padre del bambino.

Mentre si trovava a Tor Sapienza, a pochi passi dal luogo in cui si sarebbero verificati i fatti quattro giorni prima, il genitore avrebbe riconosciuto un uomo corrispondente alle descrizioni fornitegli dalla sorella subito dopo il tentativo di rapimento del bambino.

La segnalazione ha immediatamente attivato gli agenti del V Distretto Prenestino.

Accortosi della telefonata, però, il quarantasettenne si è allontanato a bordo di un autobus in transito.

La sua fuga è durata poco.

Guidati in tempo reale dalle indicazioni del padre, gli agenti hanno intercettato il mezzo poco più avanti, riconoscendo tra i passeggeri una persona le cui sembianze combaciavano con quelle fornite alla Sala Operativa della Questura.

Stando sempre al comunicato della Questura, ad imprimere una ulteriore accelerazione agli accertamenti è stata la reazione manifestata dall’uomo alla fotografia del bambino mostratagli una volta bloccato.

Quel fermo immagine ha così consentito di riavvolgere il nastro della storia e, insieme al riconoscimento fotografico effettuato dalla zia del bambino, ha permesso di cristallizzare il quadro indiziario a carico del quarantasettenne.

L’uomo è stato fermato e portato in carcere a disposizione della magistratura.