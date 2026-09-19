ROMA EST – Incendio nel garage, due auto ridotte a carcasse

Fiamme, fumo, paura e due auto ridotte a carcasse.
E’ il bilancio dell’incendio divampato all’alba di oggi in una palazzina a due piani in Via Orotelli, 30, a Colle del Sole, quartiere lungo la via Prenestina all’estrema periferia Est di Roma.
Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 04:30 di questa mattina, sabato 19 settembre, due squadre e un’autobotte sono intervenute per un incendio di due box sottostanti il fabbricato.
All’interno di essi due autovetture alimentate a benzina e diesel sono bruciate completamente.
Nessuna persona è rimasta ferita.
Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.