ROMA EST – Incendio nel garage, due auto ridotte a carcasse

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme, fumo, paura e due auto ridotte a carcasse.

 

 

E’ il bilancio dell’incendio divampato all’alba di oggi in una palazzina a due piani in Via Orotelli, 30, a Colle del Sole, quartiere lungo la via Prenestina all’estrema periferia Est di Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 04:30 di questa mattina, sabato 19 settembre, due squadre e un’autobotte sono intervenute per un incendio di due box sottostanti il fabbricato.

 

 

All’interno di essi due autovetture alimentate a benzina e diesel sono bruciate completamente.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

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