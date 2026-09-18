TIVOLI – “Prenditi cura di te”: esami gratuiti per gli avvocati del Foro tiburtino

Si terrà lunedì 25 settembre dalle ore 9 alle ore 13 presso le Scuderie Estensi di Tivoli “Prenditi cura di te – Prevenzione e Salute”, un progetto di “Realtà Forense” che prevede attività gratuite di formazione sui corretti stili di vita e screening medici per i legali del Foro tiburtino.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sono previsti i seguenti esami gratuiti:
CARDIOVASCOLARE:
Percorso valutazione, dieta equilibrata, esercizio fisico, indica di massa corporea (BMI), misurazione rapporto vita-fianchi, pressione arteriosa, esame indice colesterolo e glicemia, massa e forza muscolare, funzione respiratoria, qualità del sonno;
ANGIOLOGICO:
Ecodoppler delle carotidi, ABI ( valutazione arterie arti inferiori).
Programma e prenotazioni su www.realtaforense.it.