TIVOLI – “Prenditi cura di te”: esami gratuiti per gli avvocati del Foro tiburtino

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Progetto di "Realtà Forense" in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli

Si terrà lunedì 25 settembre dalle ore 9 alle ore 13 presso le Scuderie Estensi di Tivoli “Prenditi cura di te – Prevenzione e Salute”, un progetto di “Realtà Forense” che prevede attività gratuite di formazione sui corretti stili di vita e screening medici per i legali del Foro tiburtino.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sono previsti i seguenti esami gratuiti:

CARDIOVASCOLARE:

Percorso valutazione, dieta equilibrata, esercizio fisico, indica di massa corporea (BMI), misurazione rapporto vita-fianchi, pressione arteriosa, esame indice colesterolo e glicemia, massa e forza muscolare, funzione respiratoria, qualità del sonno;

ANGIOLOGICO:

Ecodoppler delle carotidi, ABI ( valutazione arterie arti inferiori).

LEGGI ANCHE  CAMPAGNANO DI ROMA - Picchia, violenta e rapina la moglie: 7 anni e mezzo di galera

Programma e prenotazioni su www.realtaforense.it.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 