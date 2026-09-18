SAN POLO DEI CAVALIERI – Andrea Lattanzi torna a casa e gira il corto “Honey”

Per girare il suo primo cortometraggio torna nei luoghi in cui è cresciuto.

Andrea Lattanzi, il 34enne attore originario di San Polo dei Cavalieri, è pronto a battere il primo ciak della sua prima opera cinematografica.

L’attore Andrea Lattanzi

Così nella notte tra martedì 22 e mercoledì e 23 Settembre 2026 nel parcheggio denominata “Sandro Pertini” si svolgeranno le riprese del film “Honey”, , un progetto sociale d’impatto emotivo elevato che si girerà tra Tivoli e San Polo dei Cavalieri fino al 25 settembre.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 16 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 17 settembre, dalla responsabile del Settore Amministrativo Elisa Costantini.

Il parcheggio Sandro Pertini

Come richiesto dalla Società produttrice Askesis Film, col provvedimento viene istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e l’interdizione al transito veicolare per il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche dalle ore 8 di martedì 22 alle ore 6 di mercoledì 23 settembre o sino al termine delle riprese cinematografiche.

Vale la pena ricordare che martedì scorso 15 settembre presso l’Auditorium della scuola media Orazio di via Tommaso Neri a Tivoli Terme Andrea Lattanzi ha tenuto un casting in collaborazione con la “Tibur Film Commission” per la ricerca di figurazioni Speciali e Generici di età compresa tra i 18 e i 75 anni, domiciliati a Tivoli e zone limitrofe (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Cresciuto a San Polo dei Cavalieri, ex studente di Ragioneria all’Istituto tecnico “Enrico Fermi” di Tivoli, Andrea Lattanzi è oramai un volto del cinema italiano.

L’attore fa parte del cast di “Succederà questa notte” il film diretto da Nanni Moretti presentato sabato 5 settembre alla Biennale di Venezia insieme a Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman ed Elena Lietti.

L’11 novembre sarà uno dei protagonisti di “ChiaroScuro”, la nuova serie light crime di Netflix prodotta da Lux Vide in 8 episodi con Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, affiancati da Paz Vega e Alessandro Preziosi.