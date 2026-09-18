CASTEL MADAMA – Scarico abusivo nel Fosso Empiglione: imprenditrice denunciata

Sversava le acque reflue industriali senza uno straccio di permesso, risparmiando così sui costi di smaltimento presso un impianto autorizzato o sui costi di realizzazione di un depuratore interno all’azienda.

Un’immagine del Fosso Empiglione tra Castel Madama e Tivoli

Per questo lunedì 14 settembre gli agenti del Distaccamento di Tivoli della Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno denunciato la titolare di un’azienda ubicata in via Empolitana nel Comune di Castel Madama e sequestrato lo scarico non autorizzato attraverso il quale le acque di lavorazione veniva sversate nel Fosso Empiglione, un torrente che attraversa una zona di grande interesse storico culturale grazie agli antichi acquedotti romani.

Lo scarico sequestrato dalla Polizia provinciale di Tivoli

Secondo una nota di Città Metropolitana di Roma Capitale, il sequestro dell’impianto è avvenuto nel corso di una attività di vigilanza ambientale mirata a salvaguardare il reticolo idrico del territorio, con particolare attenzione ai corsi d’acqua che alimentano il sistema dell’Aniene e, attraverso questo, il Tevere.

Un’altra immagine del Fosso Empiglione

«Il corpo di polizia di Città Metropolitana porta avanti da tempo un costante controllo non soltanto a ridosso dei principali corsi d’acqua, ma anche della fitta rete di fossi e rii che costituisce il reticolo idrico secondario del territorio metropolitano.

Le operazioni di vigilanza si svolgono sia via terra sia sul fiume e proseguono con continuità in attuazione di un vasto programma di tutela ambientale che ha tra i suoi obiettivi anche la salubrità dei corsi d’acqua e il ripristino degli habitat naturali », ha detto in un comunicato stampa il Capo di Gabinetto di Cmrc, Francesco Nazzaro.

L’azione di controllo si colloca nel percorso istituzionale al risanamento del tessuto idrico del Tevere, «che può superare le criticità del passato attraverso costanti interventi di depurazione e con una attenta gestione degli scarichi», ha concluso il Capo di Gabinetto.

Il sequestro effettuato nel Fosso Empiglione conferma, dunque, l’importanza di una presenza costante sul territorio e di un’attività di controllo capillare: la tutela del Tevere passa anche dalla tutela dell’Aniene e, a monte, da quella di ogni corso d’acqua che lo alimenta.