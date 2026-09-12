CALCIO – Guidonia primo pareggio: 1 a 1 con la Reggiana

di Daniele Di Cerbo

Finisce 1-1 la sfida della quarta giornata del girone B di Serie C tra Guidonia Montecelio e Reggiana. Per i rossoblù arriva il primo pareggio della stagione dopo due vittorie e una sconfitta, in una gara che sembrava essersi messa sui binari giusti dopo il vantaggio di Celeghin. La Reggiana, però, trova il pareggio proprio nel finale del primo tempo e nella ripresa il risultato non cambia.

Al Città dell’Aria compesi gli osptiti ci sono 867 spettatori, lo stadio insomma fa fatica a riempirsi anche quando i rossoblù giocano contro le big.

La prima occasione arriva al 13’, quando Cavion prova la conclusione dalla distanza senza però trovare lo specchio della porta. Il Guidonia risponde poco dopo con Frascatore, autore di un cross interessante sul quale per poco non arriva la deviazione vincente di un attaccante rossoblù.

Al 23’ arriva il vantaggio del Guidonia ed è una giocata di qualità di Enrico Celeghin a sbloccare la partita. Il centrocampista parte dalla destra dell’area, si accentra e lascia partire una conclusione sul primo palo che sorprende Furlan.

La Reggiana reagisce e trova il pareggio al 45’ con Leon Sipos.

Nella ripresa il ritmo cala e le occasioni diventano praticamente nulle. Lopez prova a cambiare qualcosa con i suoi uomini, ma i cambi non riescono a dare quella spinta necessaria per riaccendere la partita.

L’unico vero sussulto arriva dalla Reggiana con Portanova, il suo pallone rasoterra dalla destra attraversa l’area senza trovare, però, la deviazione decisiva di un compagno.

Alla fine arriva un pareggio che lascia qualche rimpianto al Guidonia, soprattutto per il modo in cui è maturato il gol della Reggiana. I rossoblù salgono comunque a 7 punti dopo quattro giornate, confermando di poter stare in questo campionato con ambizioni importanti.

La Reggiana rimane imbattuta e sale a quota 8, mentre per il Guidonia quello conquistato contro una squadra retrocessa dalla Serie B rappresenta comunque un punto positivo.