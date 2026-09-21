REGIONE LAZIO – Trasporti, i biglietti Udr acquistabili anche nelle tabaccherie della rete Lottomatica

Astral Spa annuncia che da oggi, lunedì 21 settembre 2026, viaggiare sui mezzi a servizio delle linee UdR, gestite da Astral Spa, diventa ancora più semplice e accessibile.

I biglietti e i titoli di viaggio, infatti, sono acquistabili direttamente presso tutte le tabaccherie e i punti vendita aderenti alla rete Lottomatica distribuiti sul territorio regionale.

​L’elenco dettagliato e costantemente aggiornato di tutte le tabaccherie convenzionate è già consultabile online sul portale di Astral Infomobilità.

​«L’estensione della rete di vendita alle tabaccherie Lottomatica rappresenta un ulteriore e fondamentale passo in avanti nel nostro percorso di efficientamento e semplificazione dei servizi al cittadino – dichiara l’Amministratore Unico di Astral Spa, Giuseppe Simeone – Vogliamo garantire agli utenti massima comodità, capillarità sul territorio e facilità d’accesso ai titoli di viaggio, riducendo i tempi d’attesa e migliorando la qualità complessiva dell’esperienza di mobilità».

​Tutte le informazioni dettagliate, gli aggiornamenti in tempo reale e il supporto agli utenti sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale Astral Trasporti e Mobilità e sul portale Astral Infomobilità (infomobilita.astralspa.it).