REGIONE LAZIO – Trasporti, i biglietti Udr acquistabili anche nelle tabaccherie della rete Lottomatica

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il comunicato stampa di Astral Spa

Astral Spa annuncia che da oggi, lunedì 21 settembre 2026, viaggiare sui mezzi a servizio delle linee UdR, gestite da Astral Spa, diventa ancora più semplice e accessibile.

I biglietti e i titoli di viaggio, infatti, sono acquistabili direttamente presso tutte le tabaccherie e i punti vendita aderenti alla rete Lottomatica distribuiti sul territorio regionale.

​L’elenco dettagliato e costantemente aggiornato di tutte le tabaccherie convenzionate è già consultabile online sul portale di Astral Infomobilità.

«L’estensione della rete di vendita alle tabaccherie Lottomatica rappresenta un ulteriore e fondamentale passo in avanti nel nostro percorso di efficientamento e semplificazione dei servizi al cittadinodichiara l’Amministratore Unico di Astral Spa, Giuseppe SimeoneVogliamo garantire agli utenti massima comodità, capillarità sul territorio e facilità d’accesso ai titoli di viaggio, riducendo i tempi d’attesa e migliorando la qualità complessiva dell’esperienza di mobilità».

​Tutte le informazioni dettagliate, gli aggiornamenti in tempo reale e il supporto agli utenti sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale Astral Trasporti e Mobilità e sul portale Astral Infomobilità (infomobilita.astralspa.it).

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