MARANO EQUO – Positivo ad alcol e coca investe e uccide la farmacista del paese: arrestato

Poco tempo fa gli era stata sospesa la patente di guida perché beccato ubriaco al volante.

Eppure, non ha rinunciato a mettersi di nuovo alla guida, dopo aver assunto alcol e droga.

Così nella tarda serata di ieri, sabato 19 settembre, a Marano Equo un 37enne residente in paese, ha travolto e ucciso una donna di 76 anni anche lei residente nel borgo della Valle dell’Aniene.

Per questo l’uomo – Omar E. S., 37enne di origini nordafricane nato in Italia, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Subiaco per omicidio stradale aggravato e su disposizione della Procura di Tivoli è stato recluso nel carcere di Rebibbia in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20 in via della Chiusa, la strada principale di Marano Equo.

La vittima è la dottoressa Daniela Casoli, 76 anni, stimata farmacista di Marano Equo.

Pare che la donna stesse passeggiando come amava fare dopo cena e camminava a bordo strada, quando all’improvviso è stata travolta da una Audi A3 condotta da Omar E. S.

Stando ad una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, il 37enne avrebbe perso il controllo dell’auto e falciato la 76enne, terminando la corsa in una cunetta fuori strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano le manovre rianimatorie su Daniela Casoli, ma la farmacista è deceduta sul posto.

Un’ambulanza del 118 ha invece trasportato Omar E. S. al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per alcune contusioni alla fronte, al torace e all’occhio destro: l’uomo è stato medicato e dimesso verso le ore 9 di stamane, domenica 20 settembre, per essere trasferito nel carcere di Rebibbia.

Sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, il 37enne è risultato positivo sia all’alcol che alla cocaina: per questo è indagato per omicidio stradale aggravato.

La sua posizione potrebbe peggiorare se la Procura di Tivoli dovesse decidere di contestargli anche la guida senza patente: i carabinieri hanno infatti accertato che ad Omar E. S. era stata recentemente sospesa la patente di guida perché già sorpreso nei mesi scorsi al volante in stato di ebbrezza.

La dinamica dell’investimento mortale è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Subiaco: su disposizione della Procura di Tivoli, l’Audi A3 è stata sequestrata, la salma della farmacista Daniela Casoli è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Tor Vergata per l’autopsia.