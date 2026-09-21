GUIDONIA – Donatella, Eva e Aurora vincono la quarta tappa del “New Voice Talent”

Giovedì 17 settembre, in occasione dell’apertura della Festa in onore della Beata Maria Vergine di Loreto, si è svolta a Guidonia Montecelio la quarta tappa del New Voice Talent On Tour, organizzata e presentata da Alberone Eventi APS, presieduta da Fabio Proietti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una serata davanti a un grandissimo pubblico, con numerosissime persone che hanno partecipato all’appuntamento e accompagnato con entusiasmo i 18 concorrenti in gara, in una serata ricca di musica, emozioni e spettacolo.

I VINCITORI DELLA QUARTA TAPPA

Donatella D’Andrea si è aggiudicata il primo posto per la giuria tecnica

Ad aggiudicarsi il primo posto per la giuria tecnica è stata Donatella D’Andrea, 40 anni, con una straordinaria interpretazione di Proud Mary di Tina Turner.

Eva Sammaritano seconda classificata

Secondo posto per Eva Sammaritano, 12 anni, che ha conquistato la giuria con Wildflower di Billie Eilish.

Aurora Bellucci ha vinto il premio del pubblico

Il premio del pubblico è andato invece ad Aurora Bellucci, 10 anni, che ha interpretato Atlantide di Sara Toscano.

Tre nuovi finalisti che entrano così ufficialmente nel percorso verso la grande finalissima del New Voice Talent.

TIZIANA CIVITANI, UN MOMENTO DI GRANDE EMOZIONE

Tiziana Civitani, cantante e voce dei Ladri di Carrozzelle

E proprio Tiziana Civitani ha regalato alla serata uno dei momenti più intensi ed emozionanti.

Cantante e voce dei Ladri di Carrozzelle, Tiziana ha portato con sé non soltanto la sua straordinaria esperienza artistica, ma anche una storia di vita e di musica capace di arrivare direttamente al cuore del pubblico.

Al termine della serata, Tiziana ha emozionato tutti con una splendida interpretazione di “The Best” di Tina Turner, una canzone intensa e coinvolgente che, attraverso la sua voce, ha assunto un significato ancora più profondo.

Un momento di grande emozione, accolto dal pubblico con un lungo e caloroso applauso.

GLI OSPITI DELLA SERATA

Numerosi anche gli ospiti che hanno arricchito la serata.

Alessia Catarinella, in arte Alhea, finalista del New Voice Talent

Chiara Orlando, in arte Luna, finalista del Talent

Alessio Bontempi ha interpretato Per due che come noi di Brunori Sas

Sofia Composto, vincitrice del New Voice Talent 2026

Sul palco sono saliti Alessia Catarinella, in arte Alhea, finalista del New Voice Talent, che ha presentato il suo brano originale Loyalty; Chiara Orlando, in arte Luna, anch’essa finalista, che ha proposto il suo inedito Adesso o mai più; Alessio Bontempi, che ha interpretato Per due che come noi di Brunori Sas; e Sofia Composto, vincitrice del New Voice Talent 2026, che ha emozionato il pubblico con Calling You di Céline Dion.

Cristina Borro Marabitti, poetessa, autrice e Ambasciatrice culturale solferiniana nel mondo per la Regione Lazio

Presente anche Cristina Borro Marabitti, poetessa e autrice, che ha regalato al pubblico alcuni momenti dedicati alla poesia e alla cultura, tra cui Vannozza. Cristina, nel 2025, è stata nominata Ambasciatrice culturale solferiniana nel mondo per la Regione Lazio, un importante riconoscimento al suo impegno culturale.

Padre Mario Berumen Marcado, parroco della Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto

Tra gli ospiti istituzionali presenti alla serata Erik D’Alisa, Presidente del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio, Maurizio Abbate, Presidente dell’ENAC, le consigliere comunali Lucrezia Cataldo e Rosaria Pasqualucci, Padre Mario Berumen Marcado, parroco della Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, e Maurizio Gualerni, presidente dell’APS Colle Mannarino, associazione enogastronomica, una realtà impegnata nella promozione delle eccellenze del nostro territorio.

FABIO E SILVIA PROIETTI ALLA CONDUZIONE

A condurre la serata inaugurale della Festa in onore della Beata Maria Vergine di Loreto, quella dedicata al New Voice Talent On Tour, sono stati Fabio e Silvia Proietti.

Quella del 17 settembre è stata infatti la prima delle quattro serate della festa che Fabio e Silvia hanno presentato e accompagnato sul palco, vivendo insieme al pubblico tutti gli appuntamenti della manifestazione.

L’INTERVISTA A FABIO PROIETTI

Il presentatore Fabio Proietti insieme alle tre finaliste del Talent

Fabio, che bilancio fai di questa quarta tappa del New Voice Talent On Tour?

“È stato un bilancio assolutamente positivo. Abbiamo vissuto una serata bellissima, davanti a un pubblico davvero numeroso, con 18 concorrenti che hanno portato sul palco talento, passione ed emozioni.

Voglio ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi che hanno partecipato, la giuria, gli ospiti e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa serata.

Antonella Carfora, presidente di “Noi Associazione Commercianti di Guidonia”

Un ringraziamento speciale va alla Noi Associazione Commercianti di Guidonia, che ha organizzato questa bellissima festa, e alla sua presidente Antonella Carfora, per aver scelto di ospitare il New Voice Talent On Tour proprio nella serata inaugurale della manifestazione.

Ringrazio le istituzioni presenti, Padre Mario, tutti gli artisti, i collaboratori e, naturalmente, il pubblico che ancora una volta ci ha regalato un affetto straordinario”.

Il viaggio del New Voice Talent On Tour è quindi ancora lungo?

“Sì, il viaggio non è ancora terminato. Abbiamo completato la quarta tappa, ma ci saranno ancora altre due tappe del New Voice Talent On Tour, che comunicheremo più avanti.

Saranno quindi sei le tappe complessive e da ogni appuntamento arriveranno tre finalisti, per un totale di 18 finalisti.

Tutti si ritroveranno nella grande finalissima del 30 aprile 2027 a Piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia, dove si contenderanno la vittoria del New Voice Talent”.

IL CAMMINO VERSO LA FINALISSIMA

La quarta tappa di Guidonia si chiude quindi con tre nuovi finalisti che si aggiungono ai talenti già selezionati nelle precedenti tappe.

Mancano ancora due tappe, le cui date e località saranno comunicate prossimamente.

Poi, il 30 aprile 2027, l’appuntamento sarà a Piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia, per la grande finalissima con 18 finalisti, tre per ciascuna delle sei tappe, pronti a contendersi il titolo del New Voice Talent.