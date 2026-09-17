MONTEFLAVIO – Tutti alla Sagra della Polenta

Domenica 4 ottobre a Monteflavio torna la ventunesima Sagra della Polenta, una tradizionale festa popolare che celebra uno dei piatti tipici della cucina laziale.

Organizzato dalla Pro Loco – APS Monteflavio col patrocinio del Comune e della Regione Lazio, l’evento attira ogni anno nel pittoresco borgo visitatori da tutta la regione e oltre.

Un’occasione per riscoprire sapori autentici e atmosfera conviviale nel borgo.

La polenta verrà preparata bianca e rossa, condita con sugo, ottimo vino locale e delizie tipiche del territorio.

Alle ore 11 apertura casse, gli stand gastronomici aprono alle 12, il profumo dei paioli di rame si diffonde per le vie del paese, mentre musica e tradizione fanno da cornice a una giornata perfetta tra gusto, cultura popolare e accoglienza.

Durante la sagra, i partecipanti possono gustare la polenta bianca con spuntature di maiale, preparate secondo antiche ricette locali, accompagnate da prodotti tipici del territorio.

L’antica ricetta prevede infatti l’utilizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con la farina che viene versata lentamente per evitare che si formino i grumi.