MONTEFLAVIO – Tutti alla Sagra della Polenta

Domenica 4 ottobre a Monteflavio torna la ventunesima Sagra della Polenta, una tradizionale festa popolare che celebra uno dei piatti tipici della cucina laziale.
Organizzato dalla Pro Loco – APS Monteflavio col patrocinio del Comune e della Regione Lazio, l’evento attira ogni anno nel pittoresco borgo visitatori da tutta la regione e oltre.
Un’occasione per riscoprire sapori autentici e atmosfera conviviale nel borgo.
La polenta verrà preparata bianca e rossa, condita con sugo, ottimo vino locale e delizie tipiche del territorio.
Alle ore 11 apertura casse, gli stand gastronomici aprono alle 12, il profumo dei paioli di rame si diffonde per le vie del paese, mentre musica e tradizione fanno da cornice a una giornata perfetta tra gusto, cultura popolare e accoglienza.
L’antica ricetta prevede infatti l’utilizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con la farina che viene versata lentamente per evitare che si formino i grumi.