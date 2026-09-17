MONTEFLAVIO – Tutti alla Sagra della Polenta

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Torna il tradizionale evento organizzato dalla Pro Loco

Domenica 4 ottobre a Monteflavio torna la ventunesima Sagra della Polenta, una tradizionale festa popolare che celebra uno dei piatti tipici della cucina laziale.

Organizzato dalla Pro Loco – APS Monteflavio col patrocinio del Comune e della Regione Lazio, l’evento attira ogni anno nel pittoresco borgo visitatori da tutta la regione e oltre.

Un’occasione per riscoprire sapori autentici e atmosfera conviviale nel borgo.

La polenta verrà preparata bianca e rossa, condita con sugo, ottimo vino locale e delizie tipiche del territorio.

Alle ore 11 apertura casse, gli stand gastronomici aprono alle 12, il profumo dei paioli di rame si diffonde per le vie del paese, mentre musica e tradizione fanno da cornice a una giornata perfetta tra gusto, cultura popolare e accoglienza.

Durante la sagra, i partecipanti possono gustare la polenta bianca con spuntature di maiale, preparate secondo antiche ricette locali, accompagnate da prodotti tipici del territorio.

 

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L’antica ricetta prevede infatti l’utilizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con la farina che viene versata lentamente per evitare che si formino i grumi.

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