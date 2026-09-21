GUIDONIA – La festa patronale è un successo 

Quattro giorni di festa a Guidonia Centro.

E’ stata un successo la Festa in onore della Beata Maria Vergine di Loreto, patrona degli aviatori e della Città dell’Aria, tenutasi da giovedì 17 a ieri, domenica 20 settembre, nei luoghi di maggiore aggregazione.

Il presentatore Fabio Proietti

Organizzata da “Noi Associazione Commercianti Guidonia” presieduta da Antonella Carfora, la festa di quest’anno ha offerto un programma ricchissimo di eventi per grandi e piccoli presentati da Fabio e Silvia Proietti.

Musica dal vivo, spettacoli, scuole di danza, giochi e giostre, pony per i bambini, torneo di dama, scacchi viventi, magia, Summer Dance e tanti altri momenti di intrattenimento hanno animato le piazze e le strade di Guidonia: da piazza Giacomo Matteotti, detta la piazza del Comune, a piazza Alfredo Barbieri, meglio nota come la piazza del Mercato di Guidonia, fino a piazza Caduti di Nassiriya, per tutti la Pinetina, e largo Maurizio Simone, davanti all’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”.

Il cantante e musicista Alex Cilli per 4 sere ha intrattenuto gli appassionati in piazza Matteotti, il salotto buono del Centro, letteralmente trasformato in un luogo di aggregazione per giovani e famiglie dalla “Caffetteria Acquaviva” che ha fornito energia elettrica e arredi per la riuscita dell’evento.

Quattro sere di musica anche a largo Maurizio Simone, dove si sono alternati gli “Wefive” con un live di musica anni 70 e 80, le cover di Vasco Rossi e il rumorista Alberto Caiazzo, la danza del ventre con Shahrazad e il “Festival Bars” fino al concerto finale di ieri sera degli “A Live – La storia del Rock”.

A Largo Maurizio Simone anche la tappa del “New Voice Talent on Tour”.

Infine la “Pinetina” ha ospitato le esibizioni delle scuole di danza e la serata dedicata alle eccellenze dello sport della città, come Luca D’Ortenzi, Campione europeo dei pesi medio massimi allenato dal coach Simone Autorino, ed Elena Cardoni, campionessa di Kick Boxing specialità K1, atleta dell’Anco Marzio Sporting di Guidonia allenata da Marco Lanzilao, a giugno 2026 vincitrice in Francia della cintura dell’Emperor Chok Dee.

Premiata anche la “Shot’ Bounce Academy”.

Mago Mario

Sopra e sotto, due immagini della Fanfara dei Carabinieri

Ieri, domenica 20 settembre, la giornata clou iniziata con la messa e la processione per le strade del Centro cittadino, culminata nel pomeriggio con il concerto della Fanfara dei Carabinieri e con l’intrattenimento per bambini curato da Mago Mario.

Padre Mario Berumen Mercado, parrocco della chiesa della Beata Vergine di Loreto, durante il Memorial per Matteo e Lorenzo

Infine, l’iniziativa “Nel ricordo di Matteo e Lorenzo”, giovani vittime della strada: un momento di commozione e condivisione del dolore per due lutti che hanno scosso la comunità.

Per l’occasione gli organizzatori della festa patronale hanno omaggiato le famiglie di Matteo D’Ambrosio, lo studente universitario di 22 anni di Guidonia Centro falciato e ucciso all’alba del 13 giugno scorso da un’auto pirata, e di Lorenzo Masulli, il 25enne barista di Marcellina, travolto nella serata del 5 gennaio 2025 da un’auto che ha invaso la corsia opposta mentre percorreva la via Maremmana inferiore, a Villanova.