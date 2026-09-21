A Tivoli è conosciuta come la scalinata del “bivacco alcolico”, luogo di ritrovo per giovani e non, spesso teatro di furibonde liti.

L’ultima lite è avvenuta verso le ore 22,30 di ieri, domenica 20 settembre ed è terminata tra urla, cassonetti ribaltati e vetri in frantumi.

Un’immagine dell’ultima scorribanda notturna in viale Trieste

Accade in viale Trieste, una delle strade centrali di Tivoli, all’altezza della scalinata di via Giuseppe De Camillis, la rampa antistante la fermata del bus, a un centinaio di metri dall’ospedale “San Giovanni Evangelista” e dal palazzo del Giudice di Pace.

Secondo la testimonianza di un residente al quotidiano on line Tiburno.Tv, nella tarda serata di ieri la scalinata è stata teatro prima di una lite tra due uomini romeni, quindi tra un ragazzo e una ragazza italiani.

“Lui, preso da una crisi di rabbia, sbatteva la ragazza contro la serranda, urlando e imprecando, secchioni rovesciati e vetri in frantumi – racconta il residente nel rione Sant’Anna – Sono intervenuti i carabinieri di Vicovaro, per carenza di autoradio nella zona.

Alcuni residenti siamo scesi in strada e insieme ai militari dell’Arma abbiamo raccolto i cocci e messo in sicurezza l’area.

Segnaliamo al sindaco Marco Innocenzi che occorrono interventi continui e mirati contro l’uso indiscriminato di alcol e droghe”.

La scalinata di viale Trieste a Tivoli

I residenti denunciano che la situazione va avanti così da anni”.

Già nel 2025 gli abitanti avevano contattato la redazione di Tiburno.Tv per segnalare una lite scoppiata sabato pomeriggio 14 giugno tra i frequentatori della scalinata, tanto violenta da rendere necessario l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alcune immagini della lite avvenuta il 14 giugno 2025

Pare che in quel momento era transitata lungo la scalinata una sedicenne nei confronti della quale un ragazzo del gruppo avrebbe espresso un pesante apprezzamento.

La minorenne era insieme alla mamma e sarebbe stata proprio la donna a protestare col gruppo per l’atteggiamento.

A quel punto, gli animi si sarebbero surriscaldati come documenta il video girato da uno dei residenti della zona che da tempo segnalano il problema all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).

I primi a intervenire nel tentativo di riportare l’ordine pubblico erano stati tre agenti della Polizia Locale – un uomo e due donne – non dotati di manganello e spray urticante.

In quel momento i vigili urbani erano impegnati in un servizio di viabilità per la bonifica dell’asfalto reso viscido dall’olio perso da un’auto in panne, quando sono stati attratti dalle urla.

Dalle parole il gruppo di frequentatori è passato ai fatti: pugni, zuffa e bottigliata finale.