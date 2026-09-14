TIVOLI – Stop bus Cotral davanti all’ospedale: via alla sperimentazione di 3 mesi

A detta dell’amministrazione comunale, si tratta di una soluzione proposta da tecnici specializzati che garantirà il traffico più scorrevole.

Così da oggi, lunedì 14 settembre, ai bus Cotral provenienti dai paesi limitrofi è vietato circumnavigare la rotatoria più chiacchierata dell’hinterland, quella antistante l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 301 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì 10 settembre dalla Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti.

Col provvedimento viene adottata la disciplina di traffico sperimentale per la durata di tre mesi:

VIA ACQUAREGNA (intersezione con Largo Saragat):

– DIVIETO DI TRANSITO agli autobus della società Cotral S.p.A. provenienti dalla Strada Provinciale 33A (Empolitana) e diretti al Capolinea di Tivoli – Largo Saragat attraverso il nucleo centrale di Largo San Giovanni, PER L’INTERA DURATA DEL SERVIZIO, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

VIA EMPOLITANA (intersezione con via Acquaregna / Largo Saragat):

– OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA (direzione Largo Saragat) per tutti gli autobus della società Cotral S.p.A. provenienti dalla Strada Provinciale 33A (Empolitana) con destinazione Capolinea Tivoli – Largo Saragat, PER L’INTERA DURATA DEL SERVIZIO, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

“Agiamo sulla viabilità al centro e nei quartieri per garantire che vi siano meno disagi – spiega in un comunicato stampa il sindaco Marco Innocenzi – Con la riapertura delle scuole ed il ritorno dalle ferie abbiamo stabilito misure per ridurre l’impatto del traffico sulla vita dei cittadini.

A largo San Giovanni estendiamo per tutta la giornata il divieto di transito a una parte consistente degli autobus Cotral. Nel mentre, ai Colli di Santo Stefano, il Comune metterà a disposizione degli abitanti, delle navette che consentiranno di raggiungere facilmente il centro cittadino.

L’assessore Simonetta D’Ignazi ha lavorato quotidianamente insieme a me e agli uffici, per arrivare a queste positive soluzioni”.

Vale la pena ricordare che lo stesso provvedimento sperimentale fu adottato a partire da lunedì 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 dalle 7 alle 9 del mattino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).