MONTELIBRETTI – Calcio, Valerio Persichetti è il preparatore del Parma in Serie A

Da Montelibretti alla Serie A.

E’ la favola sportiva e professionale di Valerio Persichetti, 33enne di Montelibretti, attuale preparatore atletico del Parma Calcio in Serie A.

Valerio Persichetti, Fitness Coach del Parma Calcio di Serie A

Dopo due anni con l’Under 18 e l’Under 19, il Fitness Coach è stato infatti promosso dalla Primavera alla Prima Squadra agli ordini dello staff di Carlos Cuesta, raggiungendo così un obiettivo che si era prefisso fin da bambino.

Nato il 10 maggio 1993, Valerio Persichetti ha iniziato il suo percorso sportivo a Montelibretti, tra il Centro Federale CONI di Pentathlon, la Palestra Futura, la Brictense Calcio e Atletica, concludendo a dicembre 2019 il suo percorso da preparatore atletico professionista F.I.G.C.

Il Sindaco di Montelibretti Luca Branciani e l’Amministrazione Comunale hanno reso omaggio a Valerio Persichetti con un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune sabino.

“Un traguardo prestigioso, raggiunto attraverso passione, studio, sacrificio, competenza e tanto lavoro, che riempie d’orgoglio la nostra comunità – si legge – Da una piccola città come Montelibretti ai grandi palcoscenici del calcio italiano: il percorso di Valerio è una bella storia di determinazione e di crescita, ma soprattutto è una storia che parla anche di radici, appartenenza e orgoglio.

Quando uno dei nostri ragazzi arriva così in alto, tutta Montelibretti fa il tifo per lui.

Valerio, siamo orgogliosi di te e del percorso che hai costruito.

Ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni e nuovi, importanti traguardi.

Porta con te il tuo talento.

Porta con te la tua professionalità.

E, soprattutto, porta con te anche Montelibretti”.

“Tutte le realtà sportive di Montelibretti – ha commentato Persichetti – sono state fondamentali per far crescere la mia passione per lo sport e darmi la formazione e gli insegnamenti che mi hanno accompagnato fino ad oggi.

Arrivare in Serie A è una grande soddisfazione, ma sapere di essere partito da Montelibretti rende questo percorso ancora più speciale”.