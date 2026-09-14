GUIDONIA – Cinese ritrovato morto nella cella frigorifera

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Sul giallo indagano i carabinieri

Era all’interno della cella frigorifera oramai senza vita.

E’ stato ritrovato così nella mattinata di oggi, lunedì 14 settembre, il corpo di un 60enne cittadino cinese a Guidonia Montecelio.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il rinvenimento del cadavere è avvenuto all’interno della “Trading Hu S.r.l.”, un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi con sede al civico 6 di Via Enrico Fermi 6, nell’area industriale di Setteville di Guidonia.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori dell’Arma, coordinati dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Tivoli, insieme al Medico legale e agli ispettori della Sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Roma 5.

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Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le cause del decesso.

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