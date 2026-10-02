GUIDONIA – Una Panchina Rossa al Parco Anna Bertucci: il 6 ottobre l’inaugurazione

Un simbolo per ricordare, un impegno per agire. In occasione dell’anniversario della morte della signora Anna Bertucci, l’Associazione, con il marito Adalberto ed i figli Marco e Federica, prosegue il cammino di esempio che Anna ha lasciato nel corso della sua vita: è stata infatti acquistata e sarà installata, all’interno del Parco a lei intitolato, una Panchina Rossa, simbolo universale contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

L’iniziativa, in collaborazione e sinergia con il Comune di Guidonia Montecelio, sarà inaugurata il 6 ottobre alle ore 16 e 30.

“Abbiamo sempre ritenuto, come famiglia e come associazione Anna Bertucci, l’interesse per la comunità al primo posto. Tutto quello che riusciamo a fare nel nome della nostra cara Anna è per noi motivo di orgoglio e di grande responsabilità: la Panchina Rossa è un segno a cui tutti noi teniamo molto, e siamo certi che lei stessa avrebbe lavorato in prima persona per sensibilizzare la cittadinanza su un tema così attuale e drammatico come la violenza sulle donne. Un simbolo che vuole essere riflessione, testimonianza ed impegno”, dichiarano Adalberto, Marco e Federica Bertucci.

Alla cerimonia saranno presenti la famiglia della signora Bertucci, il Sindaco di Guidonia Mauro Lombardo, l’Assessora al Bilancio Valentina Torresi ed altre autorità.

La Panchina Rossa rappresenta un ennesimo gesto di vicinanza ed attenzione al sociale che l’Associazione Anna Bertucci regala al territorio: l’ultimo è stato, nel 2024, il rifacimento della Pineta Comunale di Guidonia Montecelio.

Ricordiamo anche le automediche donate alla Croce Blu di Guidonia, fondamentali per i servizi sociali portati avanti dall’associazione sanitaria, e le donazioni di materiale medico durante il periodo della pandemia.