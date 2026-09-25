CALCIO – Guidonia, attesa per le spiegazioni sull’esonero di Lopez

di Daniele Di Cerbo

Sabato, in conferenza stampa, la società dovrebbe fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato all’esonero di mister Giovani Lopez dalla guida del Guidonia Montecelio 1937 FC e al richiamo di Ciro Ginestra, già esonerato al termine della scorsa stagione dopo un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.

In questi giorni, come già evidenziato, sono stati numerosi i commenti critici arrivati dall’ambiente e dai tifosi. In molti continuano a non comprendere fino in fondo le ragioni di una decisione arrivata dopo appena sei giornate di campionato. Proprio per questo la conferenza stampa di sabato potrebbe rappresentare un momento importante per chiarire la posizione della società e spiegare quali valutazioni abbiano portato a una scelta così anticipata.

Nel frattempo, il Guidonia è già proiettato verso la settima giornata di campionato. Domenica la squadra sarà impegnata sul campo della Vis Pesaro, in una gara che arriva in un momento particolarmente delicato.

Per mister Ciro Ginestra l’obiettivo sarà cercare di ottenere subito una vittoria. Un pareggio o una sconfitta potrebbero infatti alimentare ulteriormente la tensione attorno alla scelta della società e aumentare le discussioni sull’avvicendamento in panchina.

Sul piano tecnico, è possibile che il nuovo allenatore possa dare maggiore spazio ad alcuni elementi che, nella gestione Lopez, erano stati utilizzati meno o avevano trovato meno spazio. Allo stesso tempo, potrebbero avere un ruolo importante quei giocatori sui quali il presidente Fusano ha investito maggiormente durante l’ultima campagna acquisti.

Sarà quindi interessante capire quali saranno le scelte di formazione di Ginestra e, soprattutto, quale risposta riuscirà a dare la squadra a Pesaro. La partita contro la Vis Pesaro rappresenterà il primo banco di prova della nuova gestione e potrebbe fornire indicazioni importanti sul futuro immediato del Guidonia.