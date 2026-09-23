CALCIO – Ginestra torna al Guidonia, il web boccia la scelta: ora parla il campo

di Daniele Di Cerbo

È ufficiale: Ciro Ginestra è il nuovo allenatore del Guidonia Montecelio 1937 FC. La società rossoblù ha comunicato il ritorno del tecnico, una scelta che, almeno nelle prime ore, non ha raccolto il consenso del popolo del web.

Sono molti, moltissimi, i commenti negativi comparsi sui social dopo l’annuncio. Una parte consistente dei tifosi rinfaccia a Ginestra il precedente ciclo della scorsa stagione, chiuso con una sola vittoria e con una squadra accusata di aver espresso poco gioco e di aver segnato pochissimo. Un bilancio che, inevitabilmente, torna oggi al centro della discussione.

Sono decisamente meno numerosi, invece, i messaggi di chi accoglie con favore la decisione della società e guarda con fiducia al ritorno del tecnico.

Adesso, però, Ginestra ha un’unica possibilità per ribaltare il giudizio: il campo. Il nuovo allenatore dovrà far brillare la sua squadra, dare identità al gruppo e dimostrare che la società ha visto giusto nel puntare nuovamente su di lui. Parole, commenti e giudizi lasciano spazio al calcio giocato.

Una scelta che coinvolge inevitabilmente anche il direttore sportivo Lucchesi. Anche il dirigente è finito nel mirino di alcuni commenti, proprio per la decisione di riportare Ginestra all’interno del progetto tecnico del Guidonia. Da oggi, dunque, anche il lavoro del direttore sarà inevitabilmente osservato con maggiore attenzione.

Il Guidonia, inoltre, dovrà fare i conti con un altro aspetto: l’affluenza allo stadio. Al momento non sono molti gli spettatori che seguono la squadra e, qualora i risultati e le prestazioni non dovessero essere all’altezza delle aspettative, il rischio è quello di vedere diminuire ulteriormente l’interesse della città.

Per Ginestra, però, le condizioni per ripartire non mancano. Il tecnico può contare su una rosa ampia e, soprattutto, sulla fiducia che la società ha deciso di rinnovargli. È da qui che dovrà partire per trasformare lo scetticismo in entusiasmo.

Il web, per ora, ha espresso il proprio giudizio. Ma quello definitivo, come sempre, spetterà al campo.