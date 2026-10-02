MENTANA – Gli effetti dei Social Media sugli adolescenti

Si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 17,30 presso il Museo civico archeologico di Mentana e dell’agro nomentano di piazza Garibaldi a Mentana la tavola rotonda dal titolo “Social Media: scacco matto all’umanità?”.
Organizzato dall’associazione “Spirito Libero” di Mentana, oggetto del dibattito sarà “Effetti sulle capacità umane e sulla crescita adolescenziale, mezzi di tutela, riforme necessarie”.
Interverranno: l’avvocato Francesco Petrocchi, presidente dell’associazione “Spirito Libero”; Antonio Proietti, consigliere di Città Metropolitana di Roma Capitale; l’onorevole Alessandro Palombi, deputato eletto nel Collegio Guidonia-Tivoli; l’avvocata Eleonora Zazza, presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni Lazio; la dottoressa Anna Rosa Porfirio, prisologa dell’età evolutiva già Giudice onorario; don Rocco, parroco della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Mentana; Marika Rotondi, consigliera regionale e vice presidente della Commissione Vigilanza sull’informazione; la consigliera regionale Marietta Tidei; la dottoressa Elisabetta Scala, pedagogista e vice presidente Moige; l’onorevole Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati.
Intervengono inoltre rappresentanti delle istituzioni locali e scolastiche, dei movimenti dei genitori e dell’associazionismo.
Per info e adesioni scrivere alla mail: app.spiritolibero@libero.it